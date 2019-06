Kæmpe eksplosion ryster svensk by

En kraftig eksplosion har rystet en etageejendom i den svenske by Linköping. Over 20 ambulancer er blevet tilkaldt

En voldsom eksplosion i en etageejendom har skabt kaos i den svenske by Linköping.

Det skriver Aftonbladet.

I en pressemeddelese skriver Region Östergötland, at 19 personer er kommet til skade. Der skulle dog kunne være om lette skader.

'Universitetshospitalet i Linköping er lige nu i katastrofeberedskab. Hospitalet forbereder sig på at kunne tage hånd om et større antal tilskadekomne, hvis der bliver behov for det', skriver Region Östergötland.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, men billederne fra stedet viser, at adskillige vinduer er blevet blæst ud i flere lejligheder. Derudover er også tagsten blæst af.

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix

- Vi har fået mange opkald fra borgere, der fortalte, at der havde været en kraftig eksplosion. Der er mange knuste ruder, og vi har sikret området og spærret det af, mens vi arbejder på at få et klart billede af, hvad der er sket, siger Björn Öberg fra politiets vagtcentral.

Også politiets talskvinde, Åsa Willslund, har udtalt sig til nyhedsbureauet TT

- Det er på dette tidspunkt uklart, hvad der er sket, og hvad det i så fald var rettet mod, eller om det handler om en ulykke, siger Åsa Willslund.

Eksplosionen fandt sted omkring klokken 9 på Hamngatan i den centrale del af byen.

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix

Vidne: Totalt kaos

Svenske Aftonbladet har talt med vidnet Pontus Johansson, der fik sig lidt af en overraskelse, da han var i bad.

- Jeg stod i badet og mærkede, at det rystede og gav et kæmpe brag. Jeg troede, at huset ville falde sammen. Det lød lidt som torden, men mere skarpt. Nu er der totalt kaos, og der er masser politi udenfor, siger han til Aftonbladet.

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix

Foto: Jeppe Gustafsson/Ritzau Scanpix