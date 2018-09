Kæmpe højhus i brand: 2500 arbejdere måtte flygte fra flammerne

Hovedkvarteret for National Banken i Kuwait City brød i dag ud i brand - se den voldsomme brand i videoen

Det skabte stor frygt i Kuwait City, da hovedkvarteret for Nationalbanken tidligere i dag brød ud i brand. Kæmpe sorte røgskyer dækkede det gigantiske højhus. Umiddelbart efter brandens opståen flygtede ca. 2500 arbejdere fra den brændende bygning, der var under konstruktion.

En talsmand fra banken har udtalt, at der ikke er nogen sårede i forbindelse med branden. Men fra brandvæsnet i Kuwait meldes det ud, at fire bygningsarbejdere samt en brandmand er blevet behandlet for mindre brandskader i forbindelse med branden.

Det er endnu ikke fastslået, hvad der har forårsaget branden, der i øvrigt blev slukket i løbet af nogle timer.

Højhuset, der har hele 62 etager, er stadig under konstruktion. Det vil være 300 meter højt, når det er færdig bygget.

Sidste år var det i nabolandet Dubai's Torch Tower, der brød ud i brand, da en brand startede på etage 63 og spredte sig til yderligere 40 etager.