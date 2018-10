Kæmpe hotel-bommert i LTF-sag: - Virkeligheden overgår fantasien

De ansatte på Hotel Scandic i Roskilde fik sig torsdag noget af en overraskelse, da de pludselig opdagede en mærkværdig lyd fra højttalerne i konferencelokalerne.

Det skriver Dagbladet Køge.

I nabobygningen var Retten i Roskilde i gang med at afvikle den store retssag mod Loyal to Familia, da de pludselig fik en henvendelse fra de ansatte på Hotel Scandic.

Det oplyser retsformand John Larsen til Ekstra Bladet.

- Det er meget besynderligt, og virkeligheden har overgået fantasien. Vi har en mikrofon, som vi normalt bruger til interne møder og den slags. Den vælger vi at bruge i denne sag af logistiske årsager, men så får vi pludselig den her henvendelse fra hotellet.

- Vores mikrofon har tilfældigvis været indstillet på samme frekvens som konferencelokalet på Scandic Hotel. Selve lokalet var ikke i brug, men et par ansatte opdager det, da de låser sig ind i en anden sammenhæng, siger John Larsen til Ekstra Bladet.

Ifølge retsformanden var det kun to forsvarsadvokater, der talte, som blev overhørt af personalet på Scandic Hotel. Der er derfor tale om oplysninger fra et offentligt retsmøde.

- Men det må helt klart ikke ske. Det kunne jo have været et retsmøde for lukkede døre, men i dette tilfælde får det ingen betydning for sagens videre forløb, og forsvarsadvokaterne er orienteret om episoden, siger John Larsen til Ekstra Bladet.

Han oplyser desuden, at Retten i Roskilde har forsøgt at få bevilget flere ressourcer til at gennemføre den store LTF-sag. Det blev afvist, og de måtte derfor tage alternative metoder i brug.

Stor sag

De 14 mænd, der er i alderen 22 til 35 år, er tiltalt for narko, afpresning, vold og våbenbesiddelse. Narkodelen drejer sig om cirka et halvt kilo kokain samt tre kilo hash.

Våbenforholdene kan give hårde straffe, hvis de tiltalte findes skyldige, og retten vurderer, at de er bandemedlemmer. Det skyldes, at straffen for bandekriminalitet er skærpet.

Anklagemyndigheden hævder nemlig, at de er medlem af Loyal To Familia.

Det er dog ikke alle, der er tiltalt for samtlige 26 forhold. Alligevel har anklagemyndigheden valgt at føre sagen som én samlet sag, da det har været politiets vurdering, at forbrydelserne har haft en relation til hinanden.

De 14 tiltalte nægter sig skyldige i størstedelen af anklagerne.

De fleste har indvandrerbaggrund, mens enkelte er etnisk danske. Otte vil blive krævet udvist, hvis de bliver kendt skyldige.

Læs mere om baggrunden for sagen her:

Tiltale afslører intern strid: Så brutale er LTF