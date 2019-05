Kæmpe international politiaktion: Ni anholdt og 50 børn reddet

Et stort internationalt samarbejde, der kæmper mod misbrug af børn, har foreløbig ført til anholdelse af ni mistænkte og lukning af et omfattende netværk på nettet, hvor der har foregået deling af børneporno.

Det oplyser det internationale politisamarbejde Interpol i en pressemeddelelse.

Opklaringsarbejdet har stået på i to år, og foreløbig er 50 børn blevet reddet. Foreløbig er der sket anholdelser i Thailand, Australien og USA.

Operationen, der går under navnet 'Blackwrist', opkaldt efter det armbånd, en af gerningsmændene bar, blev indledt i 2017, efter man havde fundet materiale, hvor 11 drenge under 13 år blev misbrugt.

Materialet stammede fra en hjemmeside på det 'mørke internet', som havde 63.000 brugere verden over.

Børnene var ofte maskeret på materialet, men ved hjælp af fysiske kendetegn fra dem, kunne efterforskerne genkende dem i mere materiale, og de forsøgte derefter at få hjælp fra det internationale politisamarbejde til at opklare forbrydelserne.

Identificerede hjemmeside

Det betød i sommeren 2017, at en særlig enhed under politiet i Thailand kastede sig ind i opgaven sammen med Interpol. Derudover arbejdede efterforskere verden over med at identificere ofrene, mens efterforskere i USA fik identificeret hjemmesidens ip-adresse, hvorefter de gik i gang med at forsøge at finde forbindelser til USA.

I november 2017 blev de første ofre identificere, hvilket førte til, at man to måneder senere foretog anholdelser samtidig i Thailand og Australien.

En af de anholdte var hjemmesidens hovedadministrator, Montri Salangam fra Thailand. Ifølge Interpol var han manden, der havde misbrugt de 11 drenge på det materiale, efterforskerne første gang stødte på. En af drengene var hans egen niveau. Salangam havde formået at lokke drengene med mad, internetadgang og fodboldspil.

Her bliver Montri Salangam anholdt af thailandsk politi. Foto: Interpol

15 måneder gammel

En anden anholdt var Ruecha Tokputza fra Australien, som også var administrator på hjemmesiden. På hans digitale enheder, som politiet konfiskerede, fandt de tusindvis af billeder tage i Thailand og Australien. På adskillige billeder optrådte Tokputza selv som gerningsmand til overgreb. Det yngste offer er siden blevet identificeret til blot at have været 15 måneder gammel.

Begge mænd er siden deres anholdelser blevet dømt.

Montri Salangam er i juni 2018 af en thailandsk dommer blevet idømt 146 års fængsel for blandt andet voldtægt af børn og menneskehandel, mens Ruecha Tokputza af en australsk dommer er blevet idømt 40 år og tre måneders fængsel, hvilket er den hårdeste dom, der nogensinde er givet for overgreb mod børn i Australien. I forbindelse med domsafsigelsen kaldte dommeren Tokputza for 'ethvert barns værste mareridt' og 'enhver forælders skræk'.

En børnehaveklasselærer, som var tæt på Tokputza, er desuden blevet idømt 36 års fængsel.

Et hold af efterforskere inden de skred til anholdelse i sagen. Foto: Interpol

- Vi ser jer

Interpol generalsekretær, Jürgen Stock, er ikke overraskende glad for domfældelserne og det efterforskningsmæssige arbejde.

- Operation Blackwrist sender en klar besked til dem, der misbruger børn, producerer materiale, hvor børn bliver misbrugt seksuelt, eller deler billederne online: Vi ser jer, og I vil blive retsforfulgt, siger han i en pressemeddelelse fra Interpol.

Efterspillet ovenpå fundet af den lyssky hjemmeside er da også langt fra overstået. Således meddeler Interpol, at politiet i knap 60 lande arbejder med at gennemgå materialet, som politiet i New Zealand har udarbejdet. Det ventes således, at der vil blive foretaget flere anholdelser.

Foreløbig er 50 børn blevet reddet, men politiet mener, at 100 andre børn er blevet udsat for misbrug, og man arbejder nu på at få identificeret alle ofrene.