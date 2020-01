Kæmpe kø på motorvej

Opdateret klokken 07.26: Der varsles ikke længere om kø eller forlænget rejsetid på strækningen.

Der er kilometerlang kø på E47, E55 og E20 fra Farø mod Avedøre mellem Herfølge og Køge.

Skal man den vej, kan man forvente forlænget rejsetid på op til 50 minutter.

Det oplyser Vejdirektoratet på deres hjemmeside.

Den lange kø er opstået på grund af et færdselsuheld på Sydmotorvejen mellem Lellinge og motorvejskryds Køge Vest tidligere på morgenen, der blev anmeldt klokken 05.48.

- Der er to biler, der kørte sammen. Det er for tidligt at sige noget om, hvorfor de stødte sammen, siger Martin Bjerregaard, vagthavende ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Der er både ambulance og en skiltevogn til stede ved uheldet. Men der er ingen meldinger om nogen personer, der skulle være kommet alvorligt til skade.

- Og trafikken glider. Der er ikke nogen bil, der holder i vejen og spærrer helt, fortæller den vagthavende.

Mens som trafikken glider, så glider den altså ganske langsomt, og man må væbne sig med tålmodighed eller finde alternative ruter, hvis man har tænkt sig at køre på den kø-ramte motorvej.

Man regner med, at trafikken kører som normalt sidst på morgenen.