Københavns Politi efterlyser en svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummer ZBP 546.

Ifølge politiet befinder der sig i køretøjet formentlig tre personer, som 'sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet'.

Ser man køretøjet, skal man straks kontakte politiet på telefon 114.

Politiet understreger, at man ikke selv skal forsøge at kontakte personerne. Man skal blot observere det og melde det, man ser, til politiet.

Efterlysningen kommer i kølvandet på, at politiet pludselig fredag eftermiddag lukkede både Storebæltsbroen og Øresundsbroen for al trafik. Siden er der begyndt at køre tog og biltrafik over broerne.

Politiets ordrer om at lukke alle broer og færger væk fra Sjælland skabte enormt trafikkaos flere steder - her ved Storebælt. (Video: Local Eyes)

