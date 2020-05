Kæmpe narkofangst: Opdagede hemmeligt rum

Myndighederne troede der var tale om en mindre fangst, indtil man opdagede et hemmeligt rum

Den amerikanske kystvagt konfiskerede tidligere på måneden et kæmpe parti kokain, da man blev opmærksom på et såkaldt hurtigtgående lavprofil-fartøj, der havde kurs mod USA.

Fartøjet blev observeret på et ikke nærmere specificeret sted i Stillehavet ud for Mellemamerika af et patruljefly, som derefter tilkaldte assistance fra kystvagtskibet Cutter James, oplyser kystvagten på sin hjemmeside.

Da betjentene bordede fartøjet, fandt man fire mistænkte smuglere samt et mindre parti kokain ombord.

Det var først ved en senere, grundigere inspektion af smuglerbåden man opdagede et hemmeligt rum, hvor størstedelen af de i alt cirka 1400 kilo kokain ombord var gemt væk.

Ifølge kystvagten har den beslaglagte mængde narko en værdi på 53,5 millioner dollars, svarende til omtrent 358 millioner kroner.