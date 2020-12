Kæmpe narkosag: Millioner og kokain belaster kvinde og to mænd

En kvinde og to mænd blev torsdag anholdt og sigtet for videresalg og besiddelse af større mængder narkotika under en større politiaktion sat i værk af Særlig Efterforskning Vest (SEV) på forskellige adresser i Tilst og Aarhus.

Det oplyser Jhin Lee, anklager hos SEV, til Ekstra Bladet, og han fortæller, at de alle tre her til formiddag bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus. Han vil komme med en begæring om, at det sker bag lukkede døre.

Den 62-årige kvinde har en familiemæssig til knytning til en af de to anholdte sigtede mænd på 37 og 39 år. De er alle danske statsborgere.

Jhin Lee forklarer, at der i forbindelse med flere ransagninger af trioens boliger blev fundet et kontantbeløb på 1,5 millioner kroner i dansk valuta, som de ikke umiddelbart kunne gøre rede for, samt 2,3 kilo kokain og op til 11 kilo hash og skunk.

SEV-anklageren oplyser, at 'intet foreløbig tyder på', at de sigtede har forbindelser til det organiserede bandemiljø. Kvinden og de to mænd er af etnisk dansk oprindelse.