Kæmpe naturbrand i Nordjylland

Fire stationer er indsat for at bekæmpe flammerne ved naturbrand i Ålbæk

Et stort plantageområde står i flammer ved Ålbæk i Nordjylland.

- Vi har en patrulje derude, men på nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige, hvordan det går med kontrollen med branden, oplyser vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Vi har afspærret nogle veje, men det er primært på grund af røg.

Branden har ifølge politiet fat i et område, der strækker sig over et par kilometer.

- Der er heldigvis ingen huse eller lignende, så der er ikke fare for personer lige nu, fortæller Poul Fastergaard.

Opdateres...