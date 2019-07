Kæmpe naturbrand: Luk døre og vinduer

Politi og brandvæsen er ved at få styr på en større naturbrand i Hove, men anbefaler stadig, at man bliver indendørs

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Nordsjællands Politi oplyser nu i en pressemeddelelse, at man afvarsler for den kraftige røgudvikling i forbindelse med en større naturbrand i Hove Møllegård nær Smørum nordvest for København. Folk i området anbefales dog stadig at blive inden døre og lukke for alle vinduer.

Branden er brudt ud i omkring 40.000 kubikmeter møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller.

Beredskabet kæmper stadig med flammerne, hvilket kan medføre yderligere røgudvikling, men i et væsentligt mindre omfang end før. Slukningsarbejdet forventes at vare i flere dage.

Se mere video på Local Eyes.

Som konsekvens af branden fraråder politiet udendørs aktiviteter i Hove resten af dagen.

Hvis man oplever åndenød eller føler sig dårlig efter at have befundet sig i området, bør man søge læge eller kontakte 1813.

Massiv udrykning

Politi og brandvæsen rykkede onsdag eftermiddag massivt ud til naturbranden, hvilket førte til trafikale problemer på Hove Møllevej grundet de mange redningskøretøjer.

Vejen er nu åbent igen, og trafikken kører gnidningsfrit.

Slukningsarbejdet er stadig i gang. Tidshorisonten er ukendt, men der bliver formentlig tale om flere dage. Der udsendes ikke yderligere herfra med mindre situationen forværres #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 3, 2019

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.