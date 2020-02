Kæmpe politi-razzia: Ti anholdt

Ti blev anholdt, og syv af dem skal i dag fremstilles i grundlovsforhør. De er mistænkt for forskellige roller i forbindelse med brutale skud-opgør i Køge.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en ny pressemeddelelse om dagens anholdelser, ransagninger og sigtelser i regionen i forlængelse af januar måneds skudepisoder i Køge.

Politiet oplyser, at aktionen medførte anholdelse af ti mænd og én kvinde i alderen 19 til 49 år med tilknytning til Køge-området. Anholdelserne skete både på de mistænktes bopæle eller opholdssteder. Andre blev anholdt i forskellige arrresthuse og fængsler, hvor de i forvejen sad i forbindelse med andre sager.



De syv, der skal i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling, er mænd i alderen 19-40 år.



- Vi har siden de to skudepisoder i Køge efterforsket intensivt for at finde ud af, hvem der konkret kan mistænkes for at have en rolle i skudepisoderne, udtaler vicepolitiinspektør Jacob Olsen, der leder efterforskningen.

Politiets efterforskere er gået i synlig aktion en måned efter det seneste skudangreb mod en 31-årig bandeveteran og hans fem år yngre barndomsven i boligkvarteret Ellemarken.

Offer prøvede at flygte

Den ældste af de to mænd, der begge var en del af et slæng, der ifølge lokale vidner hyggede sig med at drikke colaer, blev ramt af en del skud affyret med et automatvåben.

Han pådrog sig skudsår i store dele af kroppen.

Kammeraten blev ramt af to skud, mens han forsøgte at flygte. Det ene projektil ramte ifølge offerets far tæt ved den unge mands rygsøjle.

Det 31-årige skudoffer fra angrebet i Ellemarken i Køge har været en del af det regionale bandemiljø. Han blev to gange for en del år siden alvorligt såret af sku. Foto: Privatfoto

De to mænd af etnisk tyrkisk oprindelse blev begge lagt i kunstig koma på Rigshospitalet i København. Den 31-årige mand er ifølge sin fars oplysninger til Ekstra Bladet stadigvæk bevidstløs og ude af stand til at gennemføre en afhøring.

På gerningsstedet satte politiet 36 markeringer efter skud og tomme patron-hylstre.

17-årig ramt af skud

En anden skudepisode udspillede sig syv dage forinden i en anden del af Køge.

Her blev en 17-årig mand ramt af skud, mens han befandt sig på Karlemosevej.

Det 26-årige skudoffers far, Yasin, ved ikke, hvad der lå bag angrebet på hans søn og en kammerat i Ellemarken. Han er lettet over, at hans søn er ved bevidsthed og i klar bedring. Foto: Per Rasmussen

Politiet har fra første færd meldt ud, at man opfatter skyderierne som en del af en territorial konflikt mellem to grupperinger med udgangspunkt i Ellemarken og på Karlemosevej.

Den kvæstede bandeveteran i det seneste skud-angreb har tidligere haft en central rolle i en af de nu nedlagte indvandrer-grupperinger syd for København.

Det er uklart, om han har lagt det storkøbenhavnske bandemiljø helt eller delvist bag sig.

En dræbt, tre sårede

Skudepisoderne i og omkring Køge er med i et brutalt billede, hvor opgør mellem rivaliserende grupperinger i årets to første måneder har såret flere skudofre og kostet et menneskeliv.

I to danske politikredse har politiet taget deres mest indgribende metoder i brug i forsøget på at dæmme op for skudvekslinger og voldelige sammenstød.

Midt- og Vestsjællands og Sydøstjyllands Politi har indført visitationszoner, efter at der alene inden for årets første to måneder har været otte tilfælde af skyderi i det offentlige rum i Køge-området og i Fredericia. Her blev en 24-årig mand mandag ramt af skud i brystet ved højlys dag foran sin private bolig.

