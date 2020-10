Kæmpe politiaktion i Australien: 44 anholdt og 16 børn reddet

16 børn blev reddet og 44 mænd anholdt, da politiet fredag slog til mod en pædofiliring i Australien.

Flere hundrede betjente, efterforskere og specialister har arbejdet sammen om at optrevle det pædofile netværk, der har trådet i hele landet.

De anholdte er mellem 19 og 57 år, og anholdelserne fandt sted i alle landets seks delstater.

Det oplyser det føderale politi til nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet slog til i alle delstater. Foto: Australien Federal Police

Mændene er sigtet for at være i besiddelse af børneporno eller for selv at have produceret materiale, hvor børn bliver seksuelt krænket.

I forbindelse med aktionen blev 16 børn 'reddet fra at blive gjort fortræd', oplyser politiet. Præcis hvad det betyder, uddyber politiet ikke.

Seks børn blev fjernet fra Victoria, seks i South Australia, to i Queenslands, en i New South Wales og en i ACT.

Artiklen fortsætter under billedet...

Politiet har beslaglagt computere og it-udstyr. Foto: Australien Federal Police

Det var den amerikanske efterretningsstjeneste, der tippede politiet i Australien om en international pædofiliring.

Politikommissær Reece Kershaw siger, at det siden da har været 'et kapløb mod tiden' at få identificeret og reddet børnene.

- Børn er ikke handelsvarer, og politiet har arbejdet døgnet rundt for at identificere og afsløre krænkerne, siger politiinspektøren ifølge BBC.

- Pixel for pixel leder vores efterforskere grundigt efter spor og giver aldrig op.

11 mænd blev anholdt i Victoria, 11 i Queensland, ni i South Australia, otte i New South Wales, syv i Western Australia, fem på Tasmanien og en i ATC. De mistænke arbejder ifølge BBC i bygge- og transportbranchen, i sundhedsvæsenet og i politiet.

Australien Federal Police