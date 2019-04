Kæmpe politikontrol er begyndt

Kyllinger og bilkørsel er en dårlig kombination.

Det ved de fleste. Alligevel er der år efter år danske bilister, der bliver fældet i politiets påskerazzia.

Og igen i år vil ordensmagten være på gaden i påskedagene for at sikre, at danskerne ikke får for meget inden for vesten, før de sætter sig bag rattet og kører hjem fra den årlige påskefrokost.

Rigspolitiet oplyser i en pressemeddelelse, at politiet igen i år vil iværksætte en målrettet indsats mod hastighed samt spiritus- og narko-kørsel i dagene 12. april til 22. april.

Påske-razziaen er landsdækkende.

