Kæmpe razzia: Bøder for 2.476.500 på 21 dage

Siden 10. september har 1651 bilister fået en bøde for at bruge mobil bag rattet. Bekymrende, mener Rigspolitiet

Mobiltelefonerne og bilister kan være en livsfarlig cocktail.

Alligevel har 1651 mennesker valgt at bruge håndhold mobil bag rattet siden 10. september, og det har betydet bøder for 2.476.500.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Det er bekymrende, at vi stadig møder så mange trafikanter, der har deres fokus rettet mod mobilen i stedet for trafikken.

- Vi fortsætter kontrollerne, og vi er overbeviste om, at de mange uddelte klip også har en præventiv virkning, så folk nu begynder at ændre deres mobilvaner i trafikken, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Bekymrende undersøgelse

Samtidig har Epinion lavet en undersøgelse, hvor de har adspurgt 1.500 bilister, om de synes, at det er acceptabelt eller uacceptabelt at man taler i håndholdt mobil, indstiller GPS, læser sms'er, eller finder ting frem, mens man kører bil.

Her har hele 14 procent svaret ja, og det bekymrer Rådet for Sikker Trafik.

- De fleste bilister er heldigvis enige i, at uopmærksomhed og bilkørsel slet ikke hører sammen.

- Men det er overraskende, at så mange synes, at det er i orden at rode med mobilen, taste på sin GPS eller lede efter ting, når man kører bil, for man udsætter sig selv og andre for en stor risiko, når man er uopmærksom, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Ny lov

En ny lov er trådt i kraft, og det betyder, at det nu koster et klip i kørekortet, hvis du absolut skal tjekke Instagram eller tale med din moster, mens du kører bil.

Tirsdag 10. september trådte de nye regler i kraft, og de omfatter al brug af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater, eksempelvis gps, tablets og computere.

Færdselslovens paragraf 55 er formulerer således:

'Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater.'

Få sekunder er afgørende

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i pressemeddelelsen.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden.

Ifølge Rigspolitiet er det særligt i lastbiler, at der er problemer med uopmærksomheden.

Således har man konstateret, at omkring seks procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, mens de kører, mens det er hele 15 procent af førerne af tunge køretøjer, heraf især lastbiler, der laver andet end at holde fokus på trafikken.

Omkring hvert tredje dødsfald i trafikken skyldes ifølge Vejdirektoratet uopmærksomhed.