Kæmpe slagsmål i det centrale Aarhus: To personer stukket med kniv

Østjyllands Politi er til stede ved Aarhus Universitetshospital, efter to unge mænd er blevet overfaldet. De to personer har tilsyneladende taget del i et stort slagsmål i det centrale Aarhus

To unge mænd har henvendt sig til Aarhus Universitetshospital i Skejby med sår fra knivstik.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog omkring klokken 18 flere henvendelser om et stort slagsmål i det centrale Aarhus. Klokkken 18.24 modtog de så en anmeldelse fra sundhedspersonalet på sygehuset, hvor de to unge mænd var ankommet.

Ifølge politiet er de to unge mænd blevet stykket i henholdsvis balder og ben, og de er uden for livsfare. Derudover vurderer politiet, at de to mænd har været en del af slagsmålet i det centrale Aarhus.

Ekstra Bladet har talt med Østjyllands Politi, som på nuværende tidspunkt ikke har yderligere oplysninger.

Har man oplysninger om slagsmålet, så beder politiet om, at man kontakter dem på telefon 114.