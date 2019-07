Kæmpe slave-netværk optrevlet i Storbritannien

Anklagerne fortæller, at mere end 400 ofre blev tvunget til at arbejde for minimale lønninger - nogle helt ned til cirka fem kroner i timen - mens deres ejere tjente enorme summer og levede luksuriøse livsstile.

Otte personer blev tidligere på året kendt skyldige i sagen om slave-netværket, der betegnes af anklagerne som værende Storbritanniens største. Fem er blevet idømt fængselsdomme på op mod 11 år, mens de sidste tre stadig afventer dom.

Restriktioner mod at rapportere fra sagen blev løftet fredag, og detaljerne i sagen blev dermed offentliggjort.

Det skriver blandt andet The New York Times.

Marek Chowanec, 30, Marek Brzezinski, 29, Julianna Chodakiewicz, 29, Natalia Zmuda, 29, Justyna Parczewska, 48, Ignacy Brzezinski, 53, Wojciech Nowakowski, 42, and Jan Pawal Sadowski, 29, blev kendt skyldige i retten i Birmingham. Foto: British West Mindlands Police

Ofrene var primært hjemløse, tidligere dømte og alkoholikere fra Polen og var blevet lokket til Storbritannien med falske løfter om godt betalt arbejde.

De fem mænd og tre kvinder, der er blevet kendt skyldige i sagen, er oprindeligt fra Polen og er blevet dømt for slaveriforbrydelser og hvidvaskning af penge.

Flere af ofrene fortalte i retten, at de blive tvunget til at vaske sig i en kanal, fordi de ikke havde adgang til ferskvand, og at de var nødt til at tætne deres dryppende toiletter med deres tæpper og lagner.

En af de kummerlige boliger, som et af ofrene boede i. Foto: West Midlands Police

Tilfælde af misbrug

Det kom desuden også frem i retten, at ofrene boede i trange, rotteinficerede boliger. Slaverne varierede fra teenagere til personer over 60 år.

Politiets efterforskning viste desuden flere tilfælde af misbrug. Det skriver The Independent.

I et tilfælde havde en mand fået brækket armen, efter han klagede over den dårlig løn og de ringe levevilkår. Han fik ingen lægehjælp og blev efterfølgende smidt ud fra sin bolig.

En anden mand blev klædt helt af foran de andre slaver, og fik at vide, at han ville miste sin nyre, hvis han gik til myndighederne.

Hele slaveringens opbrud begyndte, da to ofre stak af i 2015 og gik til organisationen Hope for Justice, der kæmper for at stoppe trafficking og slaveri. West Midlands Politi begyndte at efterforske sagen i februar 2015.