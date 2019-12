Kæmpe tagbrand: Hold jer væk fra området

En 4000m2 stor industribygning i HI Park i Herning står tirsdag aften i flammer. Ingen personer er kommet tilskade ved branden, men bygningen kan ikke reddes og får lov til at brænde ned.

- Det kan ikke lade sig gøre at slukke branden da den simpelthen er for omfattende, så det eneste de kan gøre nu, er at holde den under kontrol. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvordan branden er opstået, fortæller presseansvarlig ved Midt- og Vestjyllands Politi Mette Qvistgård.

Pga. branden i HI Park anmoder poltiet om at færdslen undgår at køre ad Hammerum Hovedgade. Da der bliver delvist eller helt spærret af brandslanger og slukningskøretøjer.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Foto: Øxenholt Foto

Politiet beder forsat folk om at holde sig væk fra området.

Røgen fra branden driver mod nord mod Buskvej. Man skal holde sig ude af røgfanen, søge ind i huset og lukke døre og vinduer og slukke ventilation advarer politiet.

Der er fire tanke med hver 2000 l dieselolie på taget, så det er vigtig at man holder sig væk fra området, indtil der komme styr på branden #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) December 10, 2019

HI-Park er et erhvervsområde midtvejs mellem Herning og Ikast. Området ligger tæt ved Herningmotorvejen mellem Herning og Aarhus.



Opdateres..