Kæmpe trafikulykke: Mindst fem dræbt og 60 sårede

Mindst fem personer dræbt og 60 sårede i et kæmpe trafikuheld søndag på en motorvej syd for Pittsburgh i staten Pennsylvania i USA.

Det skriver Fox News.

Det præcise antal omkomne er endnu uvist. En talsmand for motorvejen, Carl DeFebo, bekræfter dog på Twitter, at der er flere omkomne samt at motorvejen forventes at være 'langvarigt lukket' på grund af ulykken.

'Vi ved ikke hvor mange der har ladet livet i denne ulykke endnu', fortæller Carl DeFebo.

Ulykken involverede en turistbus, flere lastbiler og et ukendt antal personbiler hvor mindst fem personer er dræbt og 60 personer er blevet transporteret til hospitaler i området.

Hvad der har forårsaget ulykken er ikke blevet opklaret endnu - det bliver blandt andet undersøgt, om vejret kunne have spillet en rolle. Den nationale vejrprognose for Westmoreland County tidligt søndag angav let nedbør og lufttemperatur lige under frysepunktet.

Det nationale transport sikkerhedsråd har sendt efterforskere til ulykkesstedet for at komme en opklaring nærmere, skriver WPXI News.