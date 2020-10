Kæmpe vin-bedrag: Taget på fersk gerning

Italiensk politi har brudt en ring af kriminelle vinhandlere op. Vinhandlere, der har handlet og produceret falske vine.

Det skriver CNN.

De kriminelle vinhandlere har forsøgt at kopiere vine fra producenten Sassicaia, der betragtes som noget det ypperste i vinverden.

Bolgheri Sassicaia bliver produceret ved kysten i Toscana og er blevet en af de mest kendte vine fra Italien, siden den kom på markedet i 1970'erne.

Den vin, som svindlerne forsøgte at sælge videre, kommer fra Sicilien og er langt biligere. I et varehus i Milano fandt de italienske myndigheder nøjagtige kopier af etiketter og vinkasser, der er produceret i Bulgarien.

- Flaskerne og indpakningen var fuldstændig identisk med originalerne, lyder det fra Daro Sopranzetti fra de italienske myndigheder.

- Selv vægten af papiret var det samme.

Oplev Frederiksbergs mest omtalte herskabslejlighed

Under husarrest

En far og søn er blevet sat i husarrest af politiet, mens man efterforsker yderligere 11 personer i forbindelse med sagen.

Politiet indledte efterforskningen mod de kriminelle vinhandlere sidste år, efter en kasse med den falske vin var faldet af en lastbil og lå i en vejkant.

Da politiet ransagede varelageret, var svindlerne i gang med at sætte etiketter på, så det lignede, at flaskerne kom fra årgangen '2015 vintage'.

På baggrund af telefonaflytninger og fundene i lageret vurderer politiet, at man var i gang med at gøre 1000 kasser klar til forsendelse til Sydkorea. Har man originaludgave af vinene menes man at kunne få mellem 13.400 og 17.800 kroner per kasse.

Men svindlerne har ifølge politiet solgt kasser til blot 3700 kroner per kasse.

Det er uvist, hvor længe svindlerne har udført deres kriminalitet, men ifølge politiets beregninger har de omsat for, hvad der svarer til næsten tre millioner kroner om måneden.

Mystisk bagmand tiltalt: Momssvindel til en halv milliard

Verdens bedste i 2018

Det er ikke noget tilfælde, at det lige præcis er Sassicaia 2015 vintage, som svindlerne har forsøgt at kopiere.

Vinen skød sig nemlig ind på Wine Specators førsteplads som verdens bedste i 2018.

Her mængede den sig i toppen med blandt med Dom Pérignon 2008 og St.-Emilion 2015 fra Château Canon-La Gaffelière.