Kæmpebøde til lastbilchauffør og vognmand

Rumænsk lastbilchauffør indkasserede fredag eftermiddag bøder for i alt 360.000 kroner

De fleste har prøvet at have en træls dag på jobbet, men det er nok de færreste, som har måtte gå hjem med en samlet regning på 360.000 kroner. Det var tilfældet for en 46-årige rumænsk lastbilchauffør efter hans møde med ordensmagten fredag eftermiddag.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Rumæneren blev standset på Køge Bugt Motorvejen af en patrulje fra Tungvognscenter Øst i Greve. Han kunne ikke dokumentere de seneste to dages kørsel i lastbilen og kunne ikke fremvise et såkaldt diagramark for 20 af de seneste 29 dages kørsel.

Et diagramark er det stykke papir, som en lastbils fartskriver noterer chaufførens køre- og hviletider på.

Den 46-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af takografforordningen, der som udgangspunkt udløser en bøde på 6.000 kroner pr. dag. I alt kan han altså se frem til en regning på 120.000 kroner, hvis han kendes skyldig.

Rumænerens vognmand skal dog grave endnu dybere i lommerne, da han som ansvarlig i sagen vil blive præsenteret for et bødekrav på 240.000 kroner.

Sagen bliver afgjort ved Retten i Roskilde 6. maj, hvor anklagemyndigheden desuden vil kræve, at chaufføren ubetinget frakendes sit kørekort til lastbil i Danmark.