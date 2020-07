Kæmper for misbrugt datter: - Hjælp os

Rigsadvokaten afviste torsdag at føre sagen om lærers seksuelle misbrug af en mindreårig pige videre - forældrene vil nu have andre til at hjælpe

Der var trøstende ord, men ingen hjælp at hente da forældrene til en mindreårig pige i dag forsøgte at få Rigsadvokaten til at genoptage en voldtægtssag mod pigens tidligere lærer.

Under et timelangt møde torsdag eftermiddag argumenterede forældrene for, at sagen bør gå om, men det er Rigsadvokaten altså uenig i.

Sagen om flere grove sexovergreb mod den dengang 13-årig pige førte forleden til, at en 32-årig tidligere idrætslærer blev frikendt for voldtægt i Østre Landsret.

Urimelig dom

Modsat byretten mente landsretten nemlig ikke, at der var bevis for, at overgrebene var sket under så voldsom en tvang, at der er tale om voldtægt. Han fik derfor en straf på seks års fængsel nedsat til to år og herefter løsladt.

Og det er en dom, som forældrene siden har kritiseret hårdt.

- Vi mener, at den sag er så stærk bevismæssigt. Så hvis den ikke kan vindes i Østre Landsret, så ved vi ikke, hvordan en sag af den her karakter kan vindes, siger moderen i dag til Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke leve med, at en voldtægtsdømt person, der også var hendes lærer, nu får lov til at gå fri.

Fejl i retten

I næste uge udløber fristen for at sende sagen videre til Højesteret, men da skyldsspørgsmålet ikke kan behandles der, ønsker forældrene, at sagen går helt om i landsretten.

Problemet er bare, at det skal godkendes i Den Særlige Klageret, men Rigsadvokaten afviser at sende sagen til klageretten.

- Men vi mener, at nævningene i landsretten bliver sendt ud til deres votering med faktuelt forkerte oplysninger om videoafhøringerne, siger faderen til Ekstra Bladet.

- Konsekvensen er, at væsentlige afhøringer i sagen ikke får en bevismæssig værdi, mener han.

Forældrene er også stærkt utilfredse med, at det under domsforhandlingerne blev vurderet, at der har været en frivillighed 'i forholdet'.

- Vi vil slet ikke acceptere, at der opereres med frivillighed i det her grove overgreb. Han er blevet dømt for trusler. Og alligevel bliver der tillagt frivillighed i sagen. Det kan vi ikke leve med, siger moderen.

- Konsekvensen er, at det fremover bliver stort set umuligt for et barn som vores datter at bevise, at hun er blevet voldtaget. For hvad skal der til? Skal det være filmet, før man tror på hende, lyder det fra faderen.

Absurd forklaring

Sagen har haft alvorlige konsekvenser for den nu 15-årige pige og hendes familie.

- Man skal altså huske på, at vi taler om en pige, der har været udsat for adskillige seksuelle overgreb. Der har været mange voldtægter, mener moderen.

- Alle er sket på skolen og i skoletiden, bortset fra den ene som skete ude i en skov, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Men som allerede nævnt er det Rigsadvokaten og ikke forældrene, der sidder med nøglen til at føre sagen videre. Og den blev smidt væk under mødet i dag.

- Hvad gør I nu?

- Vi har akut brug for, at der er nogen, som juridisk hjælper os videre, lyder det fra forældrene.

- Der er brug for at få lagt et pres på Rigsadvokaten, fordi den her sag er så grov og brutal. Et barn skal kunne gå trygt i skole. Det her er så sygt, som det overhovedet kan være.

Og det er konkret handling og ikke alene medfølelse om sagen, som forældrene nu efterlyser.

- De politiske ordførere i Folketinget udtrykker medfølelse, men der er jo ingen af dem, der handler. De er nødt til at komme frem nu og forlange, at sagen bliver taget op.

- Der er simpelthen brug for, at der bliver lavet nogle regler, som gør, at sagen bliver taget op igen. Medfølelse alene kan vi ikke bruge til noget.

Ekstra Bladet bringer ikke familiens navne af hensyn til den mindreårige pige, som det også er ulovligt at identificere. Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Rigsadvokaten.

