Kæmpesag om sexovergreb: Gemte 110 sedler med børns navne

Beviserne hober sig op mod den 34-årig sydvestjyde, som er tiltalt i en stor straffesag om grooming - det vil sig manipulation af børn med sexmisbrug for øje.

Kendes manden skyldig i bare en lille del af de forsøg på voldtægter og andre krænkelser overfor 129 ned til tiårige drenge kan han se frem til en langvarig frihedsstraf og omfattende begrænsninger i sine muligheder for job og samvær med børn og unge.

Det viser det 91 sider lange anklageskrift, som Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Drenge til afhøring

I bevismaterialet indgår to bærbare computere og en harddisk med pornografisk billedmateriale og tekster samt et arkiv med 110 sedler med optegnelser over de mulige ofres navne.

De ulovlige kontakter med de typisk 10 til 15-årige børn skal især været foregået på Snapchat og sociale medier som KIK og have udspillet sig i op til tre år frem til mandens anholdelse i 2019.

Politiets efterforskning omfatter blandt andet afhøringer af et stort antal drenge fra forskellige egne af Danmark. En del afhøringer er optaget på video.

En gennemgang af de mere end 200 forhold viser, at manden ifølge tiltalen har været særdeles aktiv på Snapchat og det sociale medie KIK, og han skal i vidt omfang have givet sig ud for at være en mindreårig pige og i flere tilfælde også sendt fotografier med pornografisk indhold af sig selv.

Psykisk overlegenhed

Rent sprogligt og adfærdsmæssigt tegner anklageskriftet et billede af en mand, der efter politiets opfattelse har udnyttet sin psykiske overlegenhed og brugt regulære trusler til at opnå, hvad han ville med drengene.

De afbrød hurtigt internet-kontakten med den nu tiltalte mand, og det forhindrede ham angiveligt i at opnå fysisk kontakt med børnene i for eksempel en skov eller på en sportsplads.

I flere tilfælde forsøgte han med trusler forgæves at tvinge drenge til at sende ham film fra omklædningsrum på drengenes skole, lyder det i anklageskriftet fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Manden med bopæl i Esbjerg Kommune er blandt andet tiltalt for forsøg på voldtægt, ulovlig tvang, blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje.

Film med sexovergreb

Materialet viser også, at han tidligere må være dømt for en sædelighedsforbrydelse.

Han risikerer nemlig også at blive dømt for at have overtrådt et forbud mod internet-kontakt med børn og unge nedlagt i 2016 og for besiddelse af børneporno. Han er tiltalt for at have ligget inde med i alt 4999 billeder og 3270 video-sekvenser med børnepornografisk indhold, heraf flere med voldtægter og tvang.

Strafferammen i de konkrete sager ventes at gå ud over fire års fængsel, og retsprocessen ventes derfor at blive behandlet som en nævningesag.

Det første af 30 retsdage løber af stablen i august, og først ti uger senere ventes dommen at falde.