Kæmpeskandale: 16 Amerikanske soldater anholdt for menneskesmugling

En stor skandale er lige nu under opsejling i det amerikanske marinekorps.

Det skriver flere amerikanske medier inklusiv CNN på baggrund af en pressemeddelelse fra det amerikanske marinekorps.

16 marinesoldater er torsdag blevet anholdt, fordi de menes at være involveret i forskellige ulovlige aktiviteter fra menneskesmugling til narkorelateret kriminalitet.

Anholdelsen skete under dramatiske omstændigheder ved den amerikanske militærbase Camp Pendleton i Californien.

'Informationer fra en efterforskning af ulovlig menneskesmugling førte til anholdelsen, oplyser marinekorpset i en pressemeddelelse.

Marinekorpset oplyser yderligere, at otte andre marinesoldater er også blevet afhørt i forbindelse med deres rolle i mulige narkorelaterede lovovertrædelser.

Ifølge CNN har en medarbejder fra det amerikanske marinekorps udtalt, at torsdagens masseanholdelser er relateret til en tidligere episode, hvor to marinesoldater fra Camp Pendleton blev sigtet for at transportere illegale immigranter over grænsen for penge.

Byron Law II og David Salazar-Quintero, blev anholdt kort efter, at deres bil blev stoppet af en grænspatrulje omkring 30 kilometer fra grænsen.