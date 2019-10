Kænguruer stjålet: - Den sidste er virkelig bange

Der er stadig intet spor af de ni kænguruer, der natten til lørdag blev stjålet fra Munkholm Zoo på Djursland.

Det fortæller en af ejerne Benny Johansen trist.

- Det kan godt være, at jeg er naiv, men jeg havde virkelig håbet, at dem, der har gjort det, kom på bedre tanker, siger han.

Det er fire voksne hunner og fem unger, der er blevet stjålet fra fra dyreparken. En af dem en helt hvid albino-kænguru. Tilbage er kun en enkelt kænguru.

- Den er virkelig bange. Normalt kan dyrepasserne gå en til to meter fra dem, når de er inde og fodre, men det kan de slet ikke med den nu. Den skal bare have fred nu - og så skal den have nogle at gå med, siger Benny Johansen, der er blevet oversvømmet med sympatierklæringer, efter han gik ud og fortalte om tyveriet.

Der er et godt samarbejde i zoo-branchen, og han er allerede blevet kontaktet af Blåvand Zoo, der gerne vil hjælpe ham med nye kænguruer.

I branchen har de også talt om, at han bestemt ikke er den første, der har fået stjålet kænguruer. Men mystikken breder sig i forhold til, hvad motivet er.

De ni kænguruer er ifølge politiet 40.000 kroner værd. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Ifølge Aarhus Stiftidende er der i løbet af det seneste år stjålet i alt 23 kænguruer ved fem forskellige episoder. En af dem er dyrehandler Arnfred Madsen fra Thy, der i weekenden 6.-7. juli mistede et kængurupar med unge fra sit udendørs kænguruanlæg.

Han tror mest på, at kænguruerne går til samlere og ikke til bøffer.

- De må være professionelle, for man går ikke bare ind og tager to eller for den sags skyld ni kænguruer som hos Munkholm Zoo. Dyrene vil sparke og larme og laver kradsemærker på anlægget, og det var der ikke, så jeg er sikker på, de er blevet bedøvet først både her på og Syddjurs, siger Arnfred Madsen til stiften.dk.

Han mener, at tyvene går ind i mørke og paralyserer dyrene med en stærk lommelygte, hvorefter de har kunnet skyde en bedøvelsespil efter dem og bære dem ud.

Benny Johansen tror dog ikke, at hans kænguruer er blevet bedøvet, før de er blevet fanget.

- Det har regnet godt de sidste dage, og man kan se i indhegningen, hvordan de har skøjtet rundt. Det ville man ikke kunne se, hvis de havde bedøvet dem. De har også et hus, og der kan man se, at foderskålene er væltet rundt, siger Benny Johansen, der ikke forstår, hvad tyvene vil med kænguruerne.

- Det er jo ikke sådan, at man tjener totalt kassen på dem, konstaterer han.

Munkholm Zoo har over 400 dyr fordelt på 90 forskellige arter.

Indehaverne, Annelise og Benny Johansen, har drevet zooen i 25 år. De har i cirka to år forsøgt at sælge den, men uden held.