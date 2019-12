Kæntret fiskefartøj: Alle ombord reddet

Et større fiskefartøj er kæntret med 13 personer ombord i Nordnorge

Opdateret kl. 12.38:

Alle 13 søfolk ombord er blevet samlet op af en redningshelikopter, efter et større norsk fiskefartøj lørdag formiddag kæntrede i Nordnorge under et voldsomt uvejr.

Der blev slået alarm til Hovedredningstjenesten klokken 11 lørdag formiddag fa fartøjet, der endte med at kæntre

Fartøjet med 13 ombord var ved at synke ud fra Honningsvåg i Finnmark Nordnorge, lød meldingen ifølge NRK.

Ifølge mediet VG informerede søfolkene om, at de var ved at gå i hovedskibets mindre redningsflåder.

En redningshelikopter hejste ifølge NRK søfolkene op fra flåderne.

Et russisk tankskib lå i beredskab i området og var klar til at bistå, hvis det skulle være blevet nødvendigt, skriver VG.

