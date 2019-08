Kæreste til myrdet kvinde: - Det var mig, de var ude efter

Flere skud blev natten til onsdag affyret gennem et vindue i en lejlighed beliggende i Vällingby, som er en forstad til Stockholm. En 18-årig kvinde blev ramt og døde kort tid efter.

- Det var mig, de var ude efter, ikke hende, sagde kæresten til den 18-årige kvinde angiveligt, da politi og redningsfolk ankom til gerningstedet.

Det skriver Aftonbladet.

Manden, som er omkring 35 år, befandt sig i lejligheden sammen med den 18-årige kvinde, da der blev åbnet ild. Han er ifølge mediets oplysninger tidligere straffet for grove forbrydelser.

Politiet gik straks efter drabet i gang med at sikre spor fra gerningsstedet. De har blandt andet fundet nogle patronhylstre. Foto: Aftonbladet Pontus Orre/Ritzau Scanpix

Vidner hørte omkring klokken 1.30 flere skud og så kort tid efter to maskerede mænd ræse fra gerningsstedet i en mørk bil.

Den 18-årige kvinde blev straks efter bragt til sygehuset, men stod ikke til at redde.

Bevæbnede mænd bevægede sig rundt

Omtrent tre en halv time før drabet på kvinden har flere vidner set bevæbnede mænd bevæge sig rundt i Stockholm-bydelen Södermalm.

En kilde fra politiet bekræfter over for Aftonbladet, at man kobler disse mænd til mordet, fordi de angiveligt skal have befundet sig på en adresse med relation til kvindens kæreste.

Politiet vil dog ikke kommentere, hvad de hidtil har fundet frem til i efterforskningen. Derfor har de ikke meldt noget ud om, hvorvidt det var manden eller kvinden, som var målet for skyderiet.

- Vi er i den indledende fase, og vi arbejder på at finde ud af så meget som muligt om, hvad der er sket, siger politiets talsperson, Towe Hägg, til Aftonbladet.

Ifølge mediets kilde fra politiet er der dog en frygt for at gerningen kan komme til at udløse hævnaktioner.

Drabet på den 18-årige kvinde er det andet kvindedrab i Sverige inden for få dage.

Nabolag i sorg: - Det er uvirkeligt, at det kan ske her