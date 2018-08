Kæresten ville gå fra hende: Nu er hun dømt for mord

Shayna Hubers tiltrak de amerikanske mediers opmærksomhed i 2012, da hun angiveligt skød og dræbte sin on/off-kæreste 29-årige Ryan Carter Poston i hans hjem.

Sagen om det brutale drab kom for retten i 2015, og her hævdede hun, at Ryan Carter Poston var voldelig, hvorfor hun skød ham i selvforsvar.

Men den købte juryen ikke.

Ifølge anklageren i sagen forsøgte Ryan Carter Poston tværtimod at slå op med Shayna Hubers den dag, han blev dræbt. Hun blev kendt skyldig og idømt 40 års fængsel, men det kom senere frem, at der sad en forbryder i juryen. Sagen skulle derfor gå om

Her ses Ryan Carter Poston med Lauren Worley, som han var sammen med, inden han begyndte at date Shayna Hubers. Privatfoto.

I disse dage er sagen endnu engang for retten, og her brugte anklageren den i dag 27-årige Shayna Hubers' tidligere udsagn om episoden, hvor hun skød sin tidligere kæreste.

'En af de sidste gode samtaler, vi havde, var, at han gerne ville have sin næse lavet. Og jeg skød ham lige der. Jeg lavede den næse, som han gerne ville have. Jeg ødelagde den, har hun fortalt til politiet ifølge ABC News

Tirsdag blev hun kendt skyldig endnu engang.

Ryan Carter Postons familie har efterfølgende takket politiet for deres hjælp til at give dem fred efter 'seks lange og hjerteskærende år'.

- Dem, der elsker Ryan, kan nu komme videre med den integritet, værdighed og venlighed, som han viste gennem sit liv. I dag omfavner vi retfærdighed, og alligevel føler vi ikke glæde. Det har været seks lange og hjerteskærende år uden vores elskede Ryan, understreger familien i en pressemeddelelse ifølge ABC News.

Strafudmålingen forventes at finde sted onsdag lokal tid.