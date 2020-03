Kærestepar camouflerede hash som kamelsmør

Bagmand hentede lige under et halvt ton hash med kæreste på Costa del Sol - nu har de begge to fået dom

430 kilo hash pakket ned i bøtter med kamelsmør har i dag kostet et kærestepar fra Sorø-egnen en fængselsstraf.

Det har en domsmandsret i Sønderborg afgjort.

En 44-årig bagmand fra Slagelse blev også dømt i narkosagen.

Han fik fire års fængsel, mens den 26-årige mandlige del af smuglerparret slap med tre år og hans 21-årige kæreste to år, hvoraf halvandet år er gjort betinget.

De nægter sig alle skyldige og har bedt om betækningstid med hensyn til at anke sagen.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Kristen Flethøj Ege til Ekstra Bladet.

Stoppet ved grænsen

Ifølge anklagerens bevisførelse, som domstolen altså købte, satte 'bagmanden en transportaftale i stand med afhentning af læs af kamelsmør i Malaga'.

Igennem kontakter hyrede han den nu dømte chauffør, som tog sin kæreste med på turen til Costa del Sol.

Eventyret sluttede dog brat, da de 9. august sidste år blev stoppet ved den dansk-tyske grænse i Frøslev.

De kørte i en spansk indregistreret kassevogn, som ifølge anklagemyndigheden var lidt større end en håndværkervarevogn.

Hele vejen igennem retssagen har parret ifølge anklageren fastholdt, at de ikke kendte til hashen.

Kæresteparret blev efter anholdelsen varetægtsfængslet, og i midten af september pågreb man bagmanden, som i lighed med sin chauffør har siddet varetægtsfængslet frem til retssagen.

One time show

Umiddelbart inden hovedforhandlingen blev kvinden dog løsladt, selvom hun mangler at afsone fire måneder.

Der var dog ifølge anklageren ikke grundlag for at sende hende direkte til afsoning henset til strafudmålingen, og man er ikke bange for, at hun stikker af.

Ifølge anklageren er parret ikke kendt af politiet for lignende kriminalitet.

- Det var vist et one-time-show.

Kristen Flethøj Ege havde påstået fire års ubetinget fængsel til bagmanden, tre et halvt til chaufføren og tre år til kvinden.

- Jeg er overrasket over, at hun slap med to år, men nu vil jeg i ro og mag læse dommens præmisser igennem.