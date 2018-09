Kærestepar i retten: Solgte hash for rockerboss

Et kærestepar på 40 og 41 år har under en retssag i Næstved erkendt, at de solgte hash. Ifølge deres forklaring for en 34-årig Bandidos-rocker i Næstved.

Det skriver Sjællandske, der dækkede retssagens begyndelse i går, mandag.

Rockeren var ikke hvem som helst, men den daværende præsident for den lokale Bandidos-afdeling i byen.

Rockeren skal selv i retten i samme sag, men hans sag kører særsklit. Ud over handel med hash er rockeren også tiltalt for et drabsforsøg. Rockeren nægter sig skyldig.

Kæresteparret er tiltalt for gennem to år at have modtaget og videresolgt mindst 170 kilo hash, skriver Sjællandske. Selvom kæresteparret erkender hashsalg, så mener de selv, at der var tale om en mindre mængde end nævnt i anklageskriftet.

Ved mandagens retsmøde forklarede parret, at rockeren kom forbi med hash, når der ikke var mere.