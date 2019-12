Kærestepar overfaldet med knytnæveslag

To unge mænd er sigtet for vold

En 25-årig kvinde og en 31-årig mand blev overfaldet af to mænd tirsdag omkring klokken 15.40 i Højbjerg.

Der havde været nogle uoverensstemmelser mellem kæresteparret og to mænd, hvilket endte endte med vold.

Politiet anholdte i den forbindelse to mænd, politiet mistænker for at være overfaldsmændene. De er henholdsvis 19 og 20 år, og de er begge sigtet for vold.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Kæresteparret blev først generet af de to unge mænd, som de mente kørte uansvarligt rundt på deres knallert i nabolaget.

Da de unge mænd parkerede deres knallert, tog kæresteparret billeder af knallerten og navnet på postkassen. De ville gerne give oplysningerne til politiet.

Det blev de to unge mænd tilsyneladende meget provokeret af, for ifølge anmeldelsen fik det dem til at løbe ud fra adressen og angribe den 31-årige mand.

Kvinden i forholdet forsøgte at rive dem fra sin kæreste. Men da hun forsøgte at gribe ind, blev hun selv slået i andet med en knytnæve.

Kæresteparret kom ikke alvorligt til skade ved overfaldet.