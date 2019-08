Kajakroer fundet død

En uge efter, at 70-årige Per Gundorph Hansen forsvandt under en kajaktur i Smålandsfarvandet ved Lolland, er han fundet død i vandet. Det fortæller vagtchef Søren Østervig fra Sydsjællands og Lolland Falsters Politi.

Det skete ud for Keldernæs på det nordlige Lolland lørdag eftermiddag.

Det er endnu uvist, hvad der gik galt under kajakturen, og hvordan Per Gundorph Hansen døde.

- Et ligsyn skal fastlægge omstændighederne, så vi kan ikke sige nærmere på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen, der oplyser, at de pårørende er underrettet.

I går var en stor gruppe frivillige ude at lede efter den 70-årige mand i en aktion, der var ledet af organisationen Missing People.

Og det var under denne eftersøgning, at Per Gundorph Hansen blev fundet.

- Det er en af de både, der deltog i vores eftersøgning, der fandt den afdøde. Det er en af de lokale sejlere, siger Janne Bisgaard fra Missing People, der var indsatsleder lørdag.

Selvom den 70-åriges forsvinden desværre ikke endte med, at han blev fundet i live, hvilket familien heller ikke havde forventet, er Janne Bisgaard tilfreds med, at de har kunnet hjælpe familien med vished.

- Det er rigtig vigtigt, at man har noget at sige farvel til som familie. Uvisheden er noget af det værste for mennesker, siger Janne Bisgaard.

Per Gundorph Hansen blev sidst set ved Vigsnæs på det nordlige Lolland 27. juli klokken 13.30, hvor han sejlede ud med kajak, men han kom ikke tilbage som aftalt. Eftersøgninger med redningshelikopter og både var uden resultat. Ifølge Folketidende blev hans kajak senere fundet tom på østsiden af Askø.

Se også: LIGE NU: Søger efter forsvundet kajakroer

Lørdag talte Ekstra Bladet med indsatsleder Janne Bisgaard fra Missing People, der fortalte, at det var imponerende, at de havde fået så mange både på vandet på så kort tid for at deltage i eftersøgningen.

- Lokalsamfundet bakker virkelig op, og da Per er barnefødt her, har han en kæmpestor berøringsflade her. Alle kender ham. Og sejlere er et folkefærd, der gerne vil hjælpe, sagde hun.

Familien til den forsvundne Per Gundorph Hansen opfordrede på Facebook efter hans forsvinden folk til at lede efter deres far.

'Eftersøgningen er nu indstillet og det formodes, efter fundet af hans forliste kajak ved Askø, at han er omkommet. Vi beder alle til vands og til lands, at holde øje med ham. Vi vil gerne have ham hjem, så hurtig som muligt, så vi kan tage værdigt afsked med ham, skrev familien.

Lørdag fik de så - om end tragisk - vished.