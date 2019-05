Kaldte Paludan horeunge: Dømt for dødstrusler

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rasmus Paludan er efter eget udsagn overhovedet ikke bekendt med dommen, siger han indledningsvis til Ekstra Bladet.

Da det begynder at dæmre for den 36-årige mand, hvilken af de ifølge Paludan utallige trusselssager mod ham, der er tale om, betegner han dommen som 'usædvanlig mild'.

- Det er helt hen i vejret. En så specifik dødstrussel bør straffes med ubetinget fængsel.

- Han har fået ubetinget fængsel - 20 dage.

- Nå, 20 dage, nå okay. Jamen altså, det er vel, så vidt jeg er orienteret, hvis han ikke har været straffet for dødstrusler før, så er det vel standard i første tilfælde af grove dødstrusler, tænker jeg. Er det ikke det? Det tror jeg, det er.

- Jeg har ikke gennemført jurastudiet, ligesom du har.

- Det var fordi jeg troede, det var 14 dage betinget, og nu fortæller du mig, at det er 20 dage ubetinget. Der er dog en verden til forskel. Jeg synes, det er godt, at dødstrusler straffes med ubetinget fængsel. Det er jo så åbenbart sket, og det er jeg meget tilfreds med, siger Paludan, som ikke kender til, at der endnu er afsagt andre domme i forbindelse med dødstrusler mod ham.

Han selv er idømt 14 dages betinget fængsel overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf - en dom, han har anket til landsretten. Dertil kommer to domme for overtrædelse af god advokatskik, som Paludan også har anket.

- Den dømte er på fri fod nu, for han har været varetægtsfængslet siden anholdelsen i marts, så dermed er den jo afsonet. Er du tryg ved det?

- Altså, det er sjældent, jeg får et spørgsmål, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal svare. Men der er en hel masse mennesker, der gerne vil af med mig, og det mærker jeg jo hver eneste dag. I princippet er jeg jo ikke tryg ved, at nogen af dem, der gerne vil dræbe mig, er på fri fod. Jeg ved jo ikke, om han stadig vil det. Det håber jeg virkelig ikke.

- Han siger i retten, at han er flov over den mail, han har sendt til dig, men at hans følelser tog over, og han var blevet provokeret af nogle af dine udtalelser om muslimer. Hvis man læser mellem linjerne lyder det derhen af, at han fortryder. Er der noget som helst formildende for dig at se ved det?

- Det er da at foretrække frem for, at han siger, han havde tænkt sig at gennemføre det, han havde sagt, ikke. Om han mener det, det kan jeg jo ikke regne ud, vel, siger Paludan, som hurtigt begynder at agitere for, at man ikke hører hjemme i et demokrati, hvis man ikke kan beherske sig, uanset hvor provokeret man måtte blive.

- Og min gode kollega og ven Helmuth Nyborg (tidligere, som bl.a. hævder, at indvandreres IQ vil påvirke det danske samfund negativt, og stiller op for Stram Kurs, red.), har jo forklaret meget enkelt, at demokratier kan ikke fungere i lande, hvor den gennemsnitlige IQ er lavere end 90. Og der kunne man måske komme med den rimelige påstand, at så er det måske bedre, at folk, der har en IQ på lavere end 90 ikke bor i demokratier, i det omfang det kan lade sig gøre.

- Jeg ved ikke, hvor længe du blev hængende nede i retten, men den nu dømte har forklaret, at han forventer at begynde på ingeniørstudiet på DTU efter sommerferien. Der ville jeg umiddelbart vurdere, at man har brug for at have sådan en nogenlunde høj begavelse.

- Ja, højere end 90 i hvert fald. Nu kan jeg måske understrege over for dig, at jeg kom ind, satte mig i stolen. Der gik ti minutter, til jeg fik at vide, at jeg ikke var nødvendig alligevel, og så gik jeg ud igen. Så jeg har intet hørt af, hvad han har sagt overhovedet. Men det er jeg da enig med dig i. Det ville jeg også vurdere. Og så må forklaringen jo være, at det ikke er et spørgsmål om IQ, men et spørgsmål om kultur og religion, at uanset hvor intelligent, så hvis man er rettroende muslim, så kan man ikke acceptere at blive provokeret af, at nogen kritiserer ens religion.

Paludan, som ifølge seneste opgørelse på fire måneder har kostet den danske stat 41 millioner kroner i politibeskyttelse, tilføjer, at han ikke selv har haft overskud til at orientere sig om udfaldet af dødstrusselsagen.

- Der er så mange af de her ting, og jeg prøver at føre valgkamp. Det er noget, der generer mig også tidsmæssigt og ressourcemæssigt, så jeg måtte jo bare sætte min lid til retssystemet i forhold til, at han fik en passende straf, siger Paludan, som ved nærmere eftertanke ikke er 'meget tilfreds' med dommen.

- Jeg er glad for, at han har fået en ubetinget fængselsstraf, men så længe han er i Danmark er jeg ikke tilfreds.