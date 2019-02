Kammeradvokat: Britta overførte kæmpe beløb til tre personer

Britta Nielsen har haft masser af penge mellem hænderne, og hun har heller ikke været ked af at dele dem ud.

Det fremgår af en netop offentliggjort redegørelse, som Kammeradvokaten har lavet til Sø- og Handelsretten. Det skriver DR.

Helt præcist drejer det sig om 11.423.996,60 kroner, som den svindelsigtede Britta Nielsen har overført til tre nært stående personer.

Ifølge DR er det især Britta Nielsens datter Nadia Samina Hayat, der har fået glæde af de 'omfattende pengeoverførsler', som der står i rapporten. Netop Nadia Samina Hayat gik personligt konkurs 5. februar, fordi hun har modtaget private lån fra sin mor.

Derudover fremgår det i redegørelsen, at Britta Nielsen har hævet masser af kontanter fra sin bankkonti. Det er dog ikke oplyst, hvor mange penge det helt præcist drejer sig om.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta-sagen Over en årrække – fra 2002 til 2018 – lykkedes det ifølge politiets sigtelser for 64-årige Britta Nielsen at flytte mindst 111 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser til egne lommer. Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika den 5. november – og ankom til Danmark 9. november, hvor hun blev varetægtsfængslet. I midten af december valgte hun frivilligt at forlænge sin varetægtsfængsling frem til 15. januar. Her valgte hun igen frivilligt at forlænge varetægtsfængslingen. Hun er sigtet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel. Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat, er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel. De to døtre er i dag på fri fod, mens Jimmy ligesom sin mor stadig er varetægtsfængslet. Han nægter sig skyldig ligesom sine søstre. Britta Nielsens svigersøn Kian Omid Mirzada, 37, blev tidligere på året ligeledes sigtet for groft hæleri i den store svindelsag. Han nægter sig også skyldig Vis mere Luk

Personlig konkurs

Britta Nielsen blev erklæret personlig konkurs af Sø- og Handelsretten 4. oktober 2018.

Men selvom Britta Nielsen har levet en dyr tilværelse med bolig i Sydafrika, champagne og heste for et stort tocifret millionbeløb, er der en del vej fra hendes værdier til de 111 millioner kroner, hun er sigtet for at have svindlet for.

Ud over huset, der er nu er sat til salg, er der blevet inddraget en andelslejlighed, et ikke offentligt kendt antal biler, en pensionsopsparing, en ødegård i Sverige og et indestående på en dansk bankkonto.

Datter konkurs

Bagmandspolitiet og kuratoren arbejder på at finde og få beslaglagt værdier, hun kan have købt for det formodede svindeludbytte på 111 millioner kroner.

Britta Nielsens datter Nadia Samina Hayat er ligeledes gået personlig konkurs.

Det blev hun erklæret femte februar, fordi hun har modtaget private lån fra sin mor. Penge, der også indgår i behandlingen af Britta Nielsens konkursbo.

Britta Nielsen i retten i Sydafrika, inden hun blev udleveret til Danmark. Foto: Ole Steen

