Kamp med stave og peberspray: Nøgen mand angriber politifolk

En 43-årig mand angreb i nat to betjente med de bare næver, da de ville have ham til at slukke et bål i en park i den nordsjællandske by Stenløse.

Manden havde opskræmt beboere i området ved at antænde et bål med høje flammer, og da Nordsjællands Politi reagerede på alarmopklad lige før midnat lørdag og sendte en patrulje, var det et usædvanligt syn, der mødte de to politifolk.

Det fortæller Martin Bakke, vagtchef i Nordsjællands Politi.

- Manden var helt nøgen, og der var flammer i op til fire eller fem meters højde, og da de kontakter manden søger han konfrontation og er meget udadreagerende. Han går simpelthen til angreb og lægger an til at slå med de bare næver. Han har jo ikke andet, forklarer Martin Bakke.

'Stripper' lagt i håndjern

I første omgang forsøger betjentene spontant at passivisere manden med peberspray. Men det virker ikke.

- De er derefter nødt til at trække politistave for at forsvare sig. Det lykkes dem at få ham lagt ned på græsarealet, så de kan lægge ham i håndjern, siger vagtchefen.

Hvorfor den ophidsede mand gik til angreb og hvorfor han havde taget tøjet af, selv om temperaturen lå lige omkring frysepunktet i Nordsjælland, ved Martin Bakke ikke.

- Men han var meget beruset, siger vagtchefen, som understreger, at ingen af de to betjente kom til skade under det bizarre håndgemæng.

Den 43-årige 'stripper' overnattede i detentionen, og blev her til morgen løsladt igen.

Han er sigtet for at have tændt bål og for i sit angreb på de to betjente at have overtrådt ordenskendtgørelsen. Kendes han skyldig, venter der ham formentlig en bøde.