Kampklædt politi i aktion ved skole i Stockholm: Jagter knivmand

Politiet er fredag eftermiddag massivt til stede ved en skole i Stockholm. Myndighederne frygter, at der er en knivmand løs på skolen

Svensk politi er lige nu massivt til stede ved Solna skolen i Stockholm.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Politiopbudet skyldes, at man har fået meldinger om, at en uidentificeret mand bevæbnet med kniv angiveligt skulle være løs på skolens område.

Ifølge den svenske avis har elever og lærer barrikaderet sig i i et lokale på skolen.

Anmeldelsen kom ifølge Aftonbladets oplysninger kort før klokken 15.30.

Fra svensk politis side vil man på nuværende tidspunkt ikke kommentere sagen konkret, men bekræfter, at man har fem patruljevogne på stedet.

- Vi har fået mange oplysninger om forskellige scenarier. Jeg kan ikke sige, at personen er bevæbnet, for jeg ved det ikke, siger Mats Eriksson talsmand for politiet i Stockholm til Aftonbladet.

Tv-billeder fra stedet viser, at kampklædt politi bevæbnet med automatvåben er begyndt at gennemsøge området minutiøst.

Flere elever er i den forbindelse eskorteret ud af betjentene uden den eftersøgte mand er fundet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.