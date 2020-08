Kampklædt politi i Haderslev - skydegal mand anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Et møde med ordensmagten udviklede sig dramatisk, da en 51-årig mand mandag morgen greb til våben i det centrale Haderslev.

Til alt held blev ingen ramt, da manden affyrede skud mod politiet, som i al hast voksede betydeligt i antal betjente i den sønderjyske by.

Politiet besvarede ikke skuddene, oplyser kommunikationsmedarbejder Mads Dollerup-Scheibel til Ekstra Bladet, og manden er nu anholdt.

Han er nu sigtet for forsøg på manddrab.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter sin massive tilstedeværelse, som i løbet af morgenen betød afspærringer af og omkring Torvet i Haderslev.

- Det vælter rundt med kampklædt politi, og busser, og den øvrige trafik bliver omdirigeret, siger en 56-årig mand, der ikke ønsker sit navn frem.

Før politiet via en pressemeddelelse meldte ud, hvad der foregik, var der heftig debat blandt borgere i en lokal Facebook-gruppe.

Her ses billeder af betjente med skudsikre veste og synlige maskinpistoler i området ved Torvet.

Skyderiet mod politiet skete fra en adresse i Nørregade, hvor politiet klokken 08.27 var mødt op for at tale med nu anholdte, som man mistænkte for at være i besiddelse af narkotika.

Henvendelsen fik ifølge politiet manden til at affyre skud fra et våben, som politiet i skrivende stund ikke ønsker at fortælle mere om.

Politiet har ikke ønsket at oplyse, om den 51-årige selv bor på adressen.

- Vi kan p.t. ikke uddybe yderligere, siger Mads Dollerup-Scheibel.

Anholdelsen af den formodede gerningsmanden skete ifølge politiet fredeligt.



'Der er ikke fare for de omkringliggende omgivelser, men politiet er fortsat på stedet i forbindelse med den videre efterforskning og har afspærret gerningsstedet,' lyder det i pressemeddelelsen.