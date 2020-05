Kampsoldat erkender drab: Jeg ramte ham tre gange

En nu 44-årig tidligere udsendt soldat i de danske kamptropper erkender nu at have slået tre år ældre mand ihjel med militært håndvåben i marts 2019

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En spinkel, garderhøj tidligere soldat i de danske kamptropper i Irak og Afghanistan forsøger her til formiddag at sætte ord på, hvorfor han en tidlig morgen i marts sidste år bevæbnede sig med en pistol og troppede op på sin ekskærestes adresse i Lyngby nord for København.

Kort efter var kvindens nye kæreste, en 47-årig mand, død. Ramt af et skud i hjertet og skud i brystet og den ene lyske.

- Jeg frygtede, at der skulle ske noget voldeligt nu. Han havde truet mig tidligere, fortalte den drabstiltalte mand med briller, som i retten virker rolig og rank i sin kropsholdning.

Ramt med tre skud

Manden erkender, at han havde hentet drabsvåbnet og ammunition på Høvelte Kasserne aftenen i forvejen. Han var forsyningshjælper og var kommet hjem fra en opgave i Tyskland. Parrets forhold var gået i stykker, og de boede nu på hver deres etage i villaen med hver deres indgange.

Der op stod en strid, hvor kvinden og hendes nye kæreste opsøgte ham. Der opstod en strid, som resulterede i, at han hentede våbnet i et sikret rum på kasernen

Næste morgen ladede han den, og da rivalen opsøgte ham var han klar til med sine egne ord 'at forsvare sig'

- Tager du pistolen og skyder ham? Gør du det tre gange, spurgte senioranklager Peter Rask.

- Det er korrekt. Ja, svarede den drabstiltalte.

Professionelle reddere måtte opgive at holde det 47-årige drabsoffers i live, da de kom til stede efter hans kærestes alarmopkald 22. marts omkring klokken 7.18. Foto: Kenneth Meyer

Skudepisoden udspillede sig omkring klokken 7 i en bolig på en villavej i Lyngby.

Manden med en fortid som professionel soldat i de danske kamptropper og flere skarpe udsendelser bag sig i Kosovo, Irak og Afghanistan er tiltalt for at være troppet op med en pistol af mærket Neuhausen. Det er et af Forsvarets standardvåben.

En af politiets teknikere arbejder her på gerningsstedet i Lyngby. Den nu 44-årige, drabstiltalte mand affyrede ifølge anklageskriftet tre skud med en Neuhausen-pistol stjålet i et våbendepot på Høvelte Kasserne. Foto: Kenneth Meyer

Den 47-årige mand blev ramt i hjertet af et skud, og yderligere af et skud i venstre side af brystkassen og et skud i venstre lyske. Det overlevede han ikke.

Politiet har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at det var soldatens ekskæreste, der slog alarm. På det tidspunkt havde hun bragt sig i sikkerhed med de to børn, der også havde været til stede.

Soldaten lagt i håndjern

Redningsmandskabet var ude af stand til at redde skudofrets liv, mens politifolk anholdt kampsoldaten på adressen, lagde ham i håndjern og kort efter kørte ham til afhøring.

Her føres den nu tiltalte eks-kampsoldat klædt i hvid sporsikringsdragt væk i minutterne efter den fatale skudepisode i en villa i Lyngby. Foto: Kenneth Meyer

Drabssagen i Lyngby og det forhold, at den nu tiltalte mand angiveligt benyttede sig af et våben, som han skulle have skaffet sig gennem sit arbejde som soldat i Den Kgl. Livgarde fik en overgang debatten om Forsvarets procedurer for opbevaring af skydevåben til at blusse op igen.

Det førte til ændringer, så der nu i Forsvaret skal to betroede medarbejdere til at udlevere et våben. Den ene har kun adgang til selve våbnet uden pibe eller bundstykke, mens den anden kun har adgang til våbendelene.

Overfor Berlingske Tidende har soldatens ekskæreste forklaret, at hun flere gange havde advaret mandens foresatte i Forsvaret, om at manden havde psykiske problemer efter især en udsendelse til Afghanistan med danske dødsfald tilbage i 2011.

Men Forsvaret lod ham alligevel fortsat have adgang til våbendepotet på Høvelte Kaserne, hvor han arbejdede på forsyningskontoret, fordi han ifølge Livgarden passede jobbet upåklageligt.

Truede med selvmord

Kvinden forklarede i artiklen, at politiet to gange i 2017 var hos parret, fordi manden havde truet med at begå selvmord.

Han var destruktiv, sov dårligt med voldsomme mareridt og for sammen ved høje lyde.

I 2018 blev han kortvarigt indlagt på psykiatrisk afdeling. Samme år gik parrets forhold i stykker, og to måneder før drabet skal kvinden have anmeldt sin ekskæreste for chikane.

Et forberedt polititilhold blev dog ifølge Berlingske Tidende aldrig til noget, og politiets opkald til mandens arbejdsplads, om at han måske ikke burde have adgang til våben, kastede tilsyneladende heller ikke handling af sig.

Soldaten gik til gengæld i aktion tidligt om morgen 22. marts, da han startede sin bil og satte kursen mod villavejen i Lyngby.

Med sig havde han den pistol, som han er tiltalt for at have dræbt den 47-årige mand med.

