Kampvogn kørte ind i bilist: - Jeg har aldrig oplevet noget lignende

En gruppe soldater var på øvelse, men endte i et sammenstød

Det var noget af et syn, der mødte beredskabschef Jesper Hesselberg, da han tidligt tirsdag morgen fik besked om et sammenstød på Egebjergvej 38 syd for Skive.

En pansret mandskabsvogn bakkede nemlig op i en personbil hvor en kvinde sad bag rattet.

- Det var ikke det, jeg regnede med, at jeg skulle komme ud til - jeg har været i branchen i 20 år, og jeg har aldrig oplevet noget lignende, fortæller Jesper Hesselberg, beredskabschef hos Midtjysk Brand og Redning, til Ekstra Bladet.

Den pansrede mandskabsvogn, Pranha 5, blev ført af soldater, som var på øvelse, fra ingeniørregimentet ved Skive Kaserne.

Carsten Henriksen, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter, at de fik en anmeldelse klokken 07.17 tirsdag morgen.

- Militæret var på øvelse, og så skulle de ned af en sidevej, men kører for langt. Derfor bremsede de vognen og ville bakke, fortæller vagtchefen om episoden.

Overså bilisten

Ulykken skete kort derefter, fordi mandskabsvognen begyndte at bakke.

- Toyotaen holdt cirka 3 meter fra vognen, og personbilen er så meget mindre end mandskabsvognen, så den er ikke til at se. Det er først, da de har kørt godt op i Toyotaen, at de stopper, fortæller Jesper Hesselberg om ulykken.

Om bilen klarer ulykken efter en tur på værkstedet er ikke til at sige, men Jesper Hesselberg fortæller:

- Det er ikke til at sige, om bilen blev totalskadet, men den har i hvert fald fået store frontale skader, det er helt klart.

Heldigvis kom der ingen til skade under det besynderlige uheld - hverken føreren af bilen eller soldaterne. Men flere gik chokeret fra ulykken.

- Føreren af Toyotaen var dybt chokeret. Hun blev tilset i en ambulance på stedet, men der var ikke sket hende noget fysisk. Det sætter tanker i gang om, hvad der kunne have sket, forklarer Jesper Hesselberg.