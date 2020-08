Kan sundheds-app afsløre hendes skæbne

Norsk Politi arbejder fortsat på at opklare milliardær-hustruen Anne-Elisabeth Hagen mystiske forsvinden for snart to år siden.

Den norske avis VG beretter nu, at politiet forsøger at klarlægge kvindens bevægelser i hjemmet på Sloraveien 4 ned i den mindste detalje. Politiet er i færd med at undersøge den forsvundne kvindes mobiltelefon.

Ifølge VG havde Anne-Elisabeth Hagen en iPhone med en sundheds-app. Appen viser blandt andet, hvor mange skridt kvinden har taget og hvordan hun er gået op og ned ad trapperne i huset.

Arkivfoto: NTB Scanpix/Reuters

Ifølge VG er der noget som tyder på, at Anne-Elisabeth Hagen er kommet ned ad trapperne med en hastighed, som ikke kan være sket ved naturlig gang.

Det er gerningsstedet

Politiet betragter milliardær-hjemmet som gerningsstedet, hvor kvinden efter al sandsynlighed er blevet dræbt.

Der er angiveligt også fundet bloddråber fra kvinden langs trappenedgangen fra husets anden sal.

Ægtemanden Tom Hagen er mistænkt for at have ombragt sin hustru. Han nægter sig skyldig. Politiet har fået rettens tilladelse til at beslaglægge hjemmet frem til den 21. september for at kunne undersøge det endnu grundigere end hidtil. Politiet har ønsket at beslaglægge ejendommen i endnu længere tid. Men det ville dommeren ikke gå med til.