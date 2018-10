Kaos i morgentrafikken: Bil i brand skabte ti kilometer kø på motorvej

OPDATERET: Klokken 9.24 oplyser Vejdirektoratet, at trafikken nu igen afvikles normalt på E20 mod Sjælland.

Morgentrafikken er lige nu plaget af lange køer på E20 mod Sjælland mellem afkørsel 54 Vissenbjerg og afkørsel 52 Odense SV.

Det skyldes oprydning efter en bilbrand.

Det oplyser Vejdirektoratet og P4 Trafik.

E20 mod Sjælland. Lang kø mellem 53 Odense V og 52 Odense SV pga. oprydning efter bilbrand. Højre spor er spærret og lige nu er der cirka 7 km kø. I modsat retning, er der kiggekø. #p4trafik — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) October 11, 2018

På grund af oprydningen er højre spor lige nu spærret, og det skaber omkring syv kilometer kø.

Til Ekstra Bladet oplyser Vejdirektoratets pressevagt, at bilister i området kan forvente en noget længere rejse end normalt.

- Højre spor er lige nu spærret, og det trækker selvfølgelig en del kø, da det er sket lige i myldretrafikken. Det giver lige nu cirka 50 minutters ekstra rejsetid mod Odense, siger pressevagt Nicholas Petersson.

På E20 Fynske motorvej i retning mod Sjælland er der lige nu en del køkørsel mellem 54 Vissenbjerg og 52 Odense SV pga en bil i brand. Forvent forlænget rejsetid resten af myldretiden.#dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 11, 2018

Ifølge Vejdirektoratet er politi og brandvæsen stadig på stedet, hvor de rydder op efter bilbranden.

- Der har været en bil i brand, og de er stadig i gang med slukningsarbejdet ude på stedet, og derfor opstår der kø. Vores seneste melding er, at branden er slukket, men bilen er stadig varm, siger Nicholas Petersson.

På E20 Fynske motorvej i retning mod Sjælland er der lige nu en del køkørsel mellem 54 Vissenbjerg og 52 Odense SV pga en bil i brand. Forvent forlænget rejsetid resten af myldretiden.#dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 11, 2018

Danner kiggekø

Nicholas Petersson fortæller, at der lige nu er dannet en kiggekø i modsatte side af motorvejen.

- Men det er ikke så galt. Der opstår altid kiggekøer, siger Nicholas Petersson.

Ifølge Vejdirektoratet går der endnu lidt tid, før trafikken igen kan glide normalt.

- Seneste melding er, at der bliver åbnet op i højre spor klokken 8.15, men man kan forvente, at der vil være kø resten af myldretiden, for det tager noget tid at få trafikken til at glide, lyder meldingen fra Nicholas Petersson.

Klokken 08.30 skulle oprydningsarbejdet være afsluttet, men der er ti kilometer kø i området, som skal afvikles.

E20 mod Sjælland. Oprydning afsluttet efter tidligere bilbrand ved Odense, men 10 km kø skal afvikles. Du møder køen ved 54 Vissenbjerg. #p4trafik https://t.co/e6YakQnQmL — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) October 11, 2018

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Fyns Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.