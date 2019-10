Kaos i retten: Ambulance tilkaldt til Britta Nielsen

En ambulance er blevet tilkaldt til Københavns Byret, efter at Britta Nielsen har fået et ildebefindende.

Først blev retsmødet midlertidig afbrudt i ti minutter, da man frygtede, Britta Nielsen havde fået problemer med hjertet. Anklagemyndigheden var ellers gået i gang med at fortælle om Britta Nielsens forskellige måder at overføre penge til sig selv på, da en retsbetjent pludselig afbrød retsmødet.

En retsbetjent har oplyst, at Britta Nielsen blev svimmel på vej over til retsmødet. Hendes advokat, Nima Nabipour, fortalte umiddelbart efter pausen, at Britta Nielsen under sin varetægtsfængsling har været indlagt med hjerteproblemer.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der lige nu er totalt kaos. Alle journalister er smidt ud af byretten, og retsbetjente løber forvirrede rundt.