Kaos midt på vejen: Biler bragede ind i hinanden med vilje

Det må have lignet et sandt smadre-derby i krydset mellem Ringgade og Vestermark i Sønderborg.

Her tørnede to biler sammen flere gange torsdag eftermiddag. Det var overhovedet ikke et uheld, men et kontrovers mellem to drenge-grupper, der udspillede sig, skriver JydskeVestkysten.

Preben Westh, der er vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, opfordrer alle, der har set noget af den opsigtsvækkende episode, til at kontakte politiet.

- Begge biler er temmelig ødelagte, så det har været ganske voldsomt, siger han.

Den ene bil var en grå Citroën C4, hvori der sad to mænd fra Haderslev på 23 og 28 år. De blev begge anholdt kort efter episoden. Den anden bil var en sølvgrå BMW, der blev ført af en 26-årig mand.

Afhøringerne har desværre ikke været den store hjælp.

- Det er svært, fordi ingen af de implicerede ønsker at sige noget som helst. Derfor håber vi at komme i kontakt med nogen, som har set, hvad der skete, da bilerne kørte sammen. Det må have mindet lidt om en film, fordi vi kan se, at de har kørt frem og tilbage flere gange for at ramme hinanden, fortæller Preben Westh.

Politiet gisner om, at en tidligere voldssag måske er årsag til det voldsomme optrin mellem de to grupperinger på Ringgade.