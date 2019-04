Kaotisk gerningssted: Ofre skudt, påkørt og stukket

Der tegner sig et billede af et kaotisk scenario på Rungsted Strandvej lørdag aften, hvor en 20-årig mand blev skudt og dræbt, og fire andre blev såret.

Chefpolitiinspektør Magnus Andresen fra Nordsjællands Politi fortalte søndag eftermiddag, at de har gjort forskellige fund på gerningsstedet.

- Blandt andet er det fundet et skydevåben, som vi er i gang med at undersøge, om det kan have en relation til den skudepisode, der fandt sted i går, siger han og fortsætter:

- Jeg kan også oplyse, at skaderne på de tilskadekomne har forskellig karakter. Vi har en dræbt person, der er dræbt på baggrund af skud. Vi har en anden person, som også er ramt af skud. Og så har vi en tegn på, at en enkelt person skulle være udsat for knivstik. Plus at vi ser også, at nogle af de tilskadekomne har andre skader som efter påkørsler fra biler.

- Arbejdshypoteserne lige nu er, at det er både noget med knivstik og påkørsler og så selvfølgelig skudvåben, der har været anvendt i forbindelse med hændelsen, siger han og nævner, at de blandt andet mangler at finde en kniv.

Der er anholdt 22 i løbet af natten. Syv personer blev anholdt på stedet, men er løsladt nu, fordi de ikke har den tilknytning tl hændelsen, som de troede i går. Derudover har de anholdt seks personer i Greve-området. De blev også løsladt efterfølgende.

- Og så står vi med anholdte, der er anholdt andre steder på Sjælland. Og det er dem, som vi nu har begrundet mistanke om, at de har deltaget i hændelsen i går. De bliver fremstillet i grundlovsforhør i løbet af søndag eftermiddag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om to bandefraktioner, der mødtes på en cafe før skyderiet. Men politiet kan ikke på nuværende tidspunkt komme hændelsesforløbet nærmere.

- Vi arbejder stadig med den teori om, at det er jo ikke noget, der er opstået ude på Rungsted Strandvej. Der må være en række hændelser, måske sammenstød, inden selve det, der sker nede på Rungsted Strandvej. Det er vi lidt uafklaret på nu, og vi har ikke den endelige vidne om, hvad der egentlig har ført frem til selve sammenstødet.

Han vil ikke komme nærmere ind på, præcis hvilke kriminelle netværk, de tilhører.

- Det er personer, som vi har kendskab til. Vi har en formodning om, at de er tilknyttet et kriminelt netværk. At deres baggrund er tilknytning til kriminelle netværk og det, der foregår i sådan nogle kriminelle netværk. Og det er klart, at vi selvfølgelig også arbejder ud fra en arbejdshypotese: ligger der noget i deres tidligere adfærd qua det, der er sket.

Foto: Kenneth Meyer

Har man hørt eller set noget, kan man kontakte Nordsjællands Politi via telefon 114 eller den mobile politistation, der lige nu befinder sig på havnen i Rungsted.