Kaotiske scener: Flere betjente på hospitalet

Natten til tirsdag er der brudt voldsomme uroligheder ud i den amerikanske by Philadelphia.

Det viser flere videoer på Twitter. Samtidig skriver NBC Philadelphia, at flere betjente er blevet kørt på hospitalet, efter at være blevet ramt af murbrokker. En enkelt betjent er blevet kørt over af en sort pick-up truck. Hun har brækket et ben, men er uden for livsfare

Desuden er flere biler brændt af i løbet af natten af den vrede folkemængde.

Det inkluderer også flere politibiler.

Tager flugten

Tidligere på aftenen mødte vrede demonstranter op foran politiskolen University of Pennsylvania Police, skriver NBC Philadelphia.

En video viser, hvordan en politibil ankommer til stedet, men bliver jagtet væk af menneskeskaren på gaden i det vestlige 18. distrikt i storbyen.

En anden video viser, hvordan flere betjente trækker sig tilbage fra stedet på grund af voldsomme protester.

Artiklen fortsætter under videoerne ...

Drab på 27-årig

Urolighederne er brudt ud i millionbyen, efter at den 27-årige Walter Wallace blev skudt og dræbt af to betjente på gaden.

De mener, at han bar på en kniv, men det er ikke endnu blevet fastlagt.

Philadelphias borgmester, Jim Kenney, politichef Danielle Outlaw og statsanklageren Larry Krasner har udsendt en pressemeddelelse, hvor de kræver sagen undersøgt til bunds.

Drabet på Walter Wallace har ført til voldsomme scener natten til tirsdag, viser flere videoer, som personer på stedet har delt på Twitter.

Den 27-årige afroamerikaner blev dræbt mandag, skriver mediet USA Today.