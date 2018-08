Kaotiske scener: Politiet i voldelig anholdelse på McDonald's

Sent mandag aften udspillede et større drama sig på en McDonald's i London-bydelen Hackney. Under stor tumult forsøgte to politibetjente at anholde en person, men endte dels med at blive sparket af en tilskuer og angribe en anden mand med en strømpistol.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Daily Mail og Independent.

På en video fra episoden ser man de to politibetjente ligge oven på den anholdte, mens en ophidset gruppe mennesker står omkring dem.

Under anholdelsen løfter en politibetjent sin radio, men inden han når at gøre noget, løber en ung mand hen og sparker ham to gange.

- De slår ham ihjel!, bliver der flere gange råbt om den anholde, mens politiet svarer igen ved gentagne gange at råbe 'get the fuck off me'.

Til sidst griber den ene af betjente en strømpistol og affyrer den mod en mand, der tilsyneladende ikke holder nok afstand.

Vild internetvrede

Tirsdag har en talsmand for Metropolitan Police været ude og sige, at politiet blev tilkald omkring klokken 22.40. Ifølge politiet havde personalet havde brugt en panikalarm, da en mand var kommet op og slås med kunderne.

- To betjente tog derud og detained den mand, det handlede om. Betjentene blev derefter konfronteret med en fjendtlig gruppe, hvor nogle af dem angreb betjentene, lyder det fra politiets talsmand ifølge Daily Mail.

Videoen har dog fået adskillige Twitter-brugere til tasterne i vrede over politiets handlinger.

'Giver mig kvalme', skriver en bruger, der kalder sig Rachel.

'Jeres betjent ville komme til at slå ham ihjel ved et uheld, vi har det den historie før, skriver iRockYourWorld.

Tilstanden på den anholdte er endnu ukendt. Derimod er den ene politibetjent blevet behandlet for en ankelskade, mens den anden har fået lappet flere sår i ansigtet.