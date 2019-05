Kaptajn på krydstogtskib taget i varetægt efter forlis på Donau

Kaptajnen på det norskejede krydstogtskib, der onsdag aften kolliderede med en turistbåd på Donau-floden i Budapest, er torsdag aften i politiets varetægt.

Det sker, efter at mandskabet på krydstogtskibet er blevet afhørt.

Den 64-årige ukrainske kaptajn er mistænkt for "handlinger, som ledte til ulykken".

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Syv personer er indtil videre bekræftet døde efter kæntringen, mens 21 andre fortsat er savnet. Syv er fundet i live.

Alle om bord på turistbåden var sydkoreanske turister med undtagelse af to ungarske besætningsmedlemmer. De to ungarere - kaptajnen og en assistent - menes at være blandt de savnede.

Ingen på det norske krydstogtskib "Viking Sigyn" kom noget til.

En video viser, at turbåden "Hableany" ("Havfrue") og "Viking Sigyn" sejler tæt side om side og i samme retning, da de nærmer sig Margrethe-broen.

Turbåden ser herefter ud til at dreje lidt mod venstre og nok til at komme ind i krydstogtskibets sejlbane. Her sker kollisionen.

De ungarske myndigheder har da også indtil videre lagt meget af skylden på "Hableany", som altså angiveligt svingede ind foran "Viking Sigyn".

En talsmand for det ungarske politi fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at ulykken efterforskes som en kriminel handling.

- En politimæssig efterforskning er sat i gang. Politiet er i gang med undersøgelser på stedet, sagde talsmanden tidligere torsdag.

Ifølge talsmanden sank turistbåden næsten øjeblikkeligt, efter den blev ramt af "Viking Sigyn" tæt på Margrethe-broen, der fører over Donau i det centrale Budapest.

Ifølge politiet kan det tage flere dage at få hævet båden fra flodbunden.

Talsmanden kan hverken bekræfte eller afvise, om der stadig kan ligge druknede inde i bådens skrog.

Donau skærer gennem Budapest og deler byen i to dele - Buda og Pest.

Kraftig regn de seneste uger har fået vandstanden i Donau til at stige, og der er kraftigere strøm end vanligt.