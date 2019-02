Kardinal: Dokumenter om overgreb i kirken blev ødelagt

En kardinal, der deltager i pave Frans' topmøde om seksuelle overgreb i den katolske kirke, erkender, at dokumenter om præster, der har forgrebet sig på børn, er blevet destrueret.

I andre tilfælde blev der slet ikke lavet et dokument eller en sagsmappe, siger den tyske kardinal Reinhard Marx under mødet i Vatikanet lørdag.

- Arkiver, der kunne have dokumenteret de forfærdelige gerninger og sat navn på de ansvarlige, er blevet destrueret eller slet ikke oprettet, siger Marx i en tale på topmødet.

- I stedet for gerningsmændene blev ofrene reguleret og bragt til tavshed.

Kardinalen tilføjer, at de sædvanlige procedurer for at retsforfølge forbrydelser "bevidst ikke blev fulgt, men i stedet annulleret eller tilsidesat".

Marx talte på tredjedagen af et møde, hvor den katolske kirkes øverste biskopper er indkaldt af pave Frans for at finde en løsning på den krise, der har plaget kirken i årevis.

Skeletterne er blevet ved at vælte ud af skabene og har udviklet sig til en større krise.

Senest har der været afsløringer i Tyskland, Chile og USA af, at katolske præster har misbrugt børn, mens biskopper og andre gejstlige har dækket over forbrydelserne.

I mange tilfælde blev de præster, der stod bag misbruget af børn, overført til andre sogne.

Biskopper har i mange tilfælde vendt det blinde øje til og været mere interesserede i at beskytte kirkens omdømme end at straffe de skyldige, lyder kritikken.

- Ofrenes rettigheder blev trådt under fode, siger kardinal Marx.

Pave Frans har lovet "nultolerance" i fremtiden, også over for højtstående kirkefolk.