Kardinalen i Washington D.C. trækker sig i skandale om overgreb

Kardinal Donald Wuerl er ikke længere den katolske kirkes leder i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Pave Frans har fredag godtaget hans opsigelse, oplyser Vatikanet. Wuerl beholder dog sin titel som kardinal.

77-årige Donald Wuerl er dybt involveret i anklager om seksuelle overgreb begået af personer i den katolske kirke. Han er anklaget for at have dækket over en række overgreb.

Det skal han angiveligt have gjort i sin tid som biskop i byen Pittsburgh fra 1988 til 2006.

Derudover har han angiveligt haft kendskab til de overgreb, som hans forgænger i Washington D.C., Theodore McCarrick, begik uden at foretage sig noget.

Fra pavens meddelelse fremgår det, at paven har gjort indsigelser og ikke har ønsket at modtage Wuerls opsigelse, men at den 77-årige kardinal har insisteret.

Wuels er blevet mødt med kritik siden august. Her kom en rapport fra en storjury i delstaten Pennsylvania, der har fundet bevis for overgreb på mindst 1000 personer - hovedsageligt børn - i seks af delstatens sogn.

Overgrebene var begået af mindst 300 ansatte i den katolske kirke over 70 år. Et af de seks sogn var Pittsburgh, hvor Wuerl på det tidspunkt var biskop.

Nyhedsbureauet AP skriver, at Wuerl er anklaget for i flere tilfælde har muliggjort præsters overgreb.

I et tilfælde fra 1988 blev en præst i sendt tilbage til i tjeneste efter flere anklager om overgreb.

Flere personer er ifølge AP siden stået frem med anklager om, at den pågældende præst efterfølgende begik seksuelle overgreb mod dem.

Wuerl har benægtet, at han kendte noget til overgrebene i Pittsburgh. Han afviser også at have kendt til McCarricks overgreb.

McCarrick blev i juli den første kardinal i omkring 100 år, der mistede sin røde hat og titlen som eminence, da paven beordrede ham at trække sig fra kirken.