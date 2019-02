Karl Marx' grav udsat for hærværk

Det fysiske minde om den tyske filosof Karl Marx er blevet udsat for hærværk.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Karl Marx' gravsted ligger på Highgate kirkegård i det nordlige London, og her har ukendte gerningsmand begået hærværk mod monumentet, der blandt andet også er udsmykket med en bronzebuste, der forestiller Marx' hoved.

Ifølge Ian Dungavell, der sidder i spidsen for den fond, der står for vedligeholdelsen af kirkegården, blev en marmorplade med navnene på Marx og hans familie - den ældste og mest skrøbelige del af monumentet - udsat for adskillige slag med en stump genstand.

- Karl Marx' navn ser ud til især at være blevet udset som mål, så det var ikke bare et tilfældigt angreb på et monument - det ligner et meget målrettet angreb mod Karl Marx, siger han ifølge AFP.

Uartikuleret

Han fortæller, at hærværket blev opdaget mandag.

Især Marx' navn, hans kones dødsdato og deres barnebarn Harry Longuets navn har taget skade.

Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

- At du kan vise din uenighed med nogens tanker og ideer ved at ødelægge et monument synes at være en særdeles uartikuleret måde at debattere på, lyder det fra Ian Dungavell.

Karl Marx er især berømt for at være ophavsmand til det, der senere er kendt som marxismen, som blandt andet bygger på hans bog Das Kapital, som kritiserer principperne bag kapitalisme.

Der er meget delte meninger om Karl Marx og hans ideologi rundt omkring i verden. Foto: marxists.org

Marx døde som 64-årig i London, hvor han siden blev begravet, og det monument, der nu er blevet udsat for hærværk, blev betalt af Kommunistpartiet i Storbritannien i 1956. Mindepladen, som er blevet beskadiget, kom fra et tidligere mere simpelt gravsted.

Angrebet er - måske ikke så overraskende - langt fra det første mod monumentet. Således er bronzebusten blandt andet blevet revet af, monumentet er blevet angrebet med en rørbombe i 1970'erne og det har været overmalet med maling og slogans.

- Det er ikke uopretteligt, men det vil aldrig blive det samme igen, siger Ian Dungavell.

Foto: Peter Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Gravstedet er kategoriseret som et af de mest bevarelsesværdige monumenter i Storbritannien.