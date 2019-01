Kasi-Jesper for retten igen: Ville ikke have sit navn frem

Jesper 'Kasi' Nielsen skal for retten og er anklaget for at have ydet ulovlige lån

Den storskrydende iværksætter Jesper 'Kasi' Nielsen skal nu for retten igen, efter han sammen med sin familie gennem en årrække optog lån i selskabet Dojajean Holding ApS.

Kasi-Jesper har dog på ingen måde lyst til, at samfundet skal have indblik i sagen. Sammen med sin familie har han forsøgt at få nedlagt navneforbud i sagen.

Hvad er det?

Tirsdag morgen var sagen om navneforbuddet for retten i Glostrup.

Kasi-Jesper var ikke selv til stede i retten. Det var i stedet hans søster, der ankom iført en lang, sort jakke, lyst hår og en meget dyr Mercedes. Familiens advokat, Jens Ellebjerg Hansen, forsøgte at overbevise dommer Katrine Eriksen om muligheden for navneforbuddet.

Kasi-Jesper lod søster tage imod pressen

Således argumenterede advokaten for, at det er tale om en lille sag, at det ikke er et børsnoteret selskab, ligesom det er forhold, der ifølge advokaten ligger mellem otte år og lang tid tilbage i tiden. Da han samtidig bemærkede, at familien er kendt, udbrød dommeren:

- Hvad er det?

Advokaten replicerede:

- Det er en kendt familie.

Dommeren kvitterede med et: - Nåh, okay.

Presseeksponering

Såvel Ekstra Bladet som TV2 var til stede i retten, og pressens repræsentanter bemærkede, at det er besynderligt, at familien ønsker et navneforbud, når Jesper 'Kasi' Nielsen igen og igen optræder i pressen med dette og hint. Senest at han vil indbyde til stor fest i Royal Arena, hvis han vinder en millionsag mod smykkegiganten Pandora. Derfor er det væsentligt, at pressen har mulighed for at kunne dække det fulde billede af erhvervsmanden, lød det videre fra repræsentanter.

Dommer Katrine Eriksen gav pressen medhold i argumenterne og afviste et navneforbud. Blandt andet pegede hun på, at sagen er en del af et større kompleks, ligesom hun adskillige gange bemærkede Jesper 'Kasi' Nielsens behov for at opsøge pressen:

- Med de konkrete omstændigheder og den presseeksponering, som Jesper Nielsen selv har eksponeret sig for.

- Familien er ikke kendt i pressen, men jeg synes, at det ville være bemærkelsesværdigt, hvis det ikke kan omtales, at det er nære familiemedlemmer. Jeg mener ikke, at der er grundlag for at nedlægge navneforbud mod dem heller, sagde hun.

Sammen med sin mor og søster har han ejet Dojajean Holding, som sidste år gik konkurs. Selskabet var en årrække moderselskab i familievirksomheden, der blandt andet ejede håndboldklubben AG København, som ligeledes er gået konkurs. Det har også været moderselskab for selskabet Kasi Aps, der ligger i strid med Pandora om hundredvis af millioner.

Da Jesper ' Kasi' Nielsen i 2010 solgte sine andele i selskabet Pandora Central Western Europe (CWE) til Pandora, blev der indgået en såkaldt earnout-aftale med smykkekoncernen.

Striden handler i store træk om, at Kasi-Jesper skulle forgyldes, alt efter hvordan udviklingen gik i 2014 i CWE. Smykkekoncernen har opgjort lodsedlen til nul kroner.

Inden Kasi-Jesper havde fået SKAT på nakken, og der var penge i Dojajean Holding, lånte han og familien penge. Ad flere omgange bemærkede de uafhængige revisorer, at selskabet havde ydet lån til selskabets bestyrelse:

'Hvorved ledelsen kan ifalde ansvar', som det blev formuleret.

Der er tale om lån på alt fra 27.806 kroner til 33,3 millioner kroner.

Sagen omkring de ulovlige lån er endnu ikke berammet. Bliver familien dømt, risikerer de en bødestraf.

Gennem de seneste år har Kasi-Jesper været adskillige gange i retten. Flere gange har han forsøgt at få nedlagt fogedforbud mod kritiske skriverier, ligesom han altså har ligget i en årelang strid med SKAT.

SKAT forsøger nu gennem kammeradvokat Boris Frederiksen at få pengene fra Pandora til at betale SKAT, der er den største kreditor i konkursboet efter Dojajean.

Jens Ellebjerg Hansen oplyste, at hans klienter nægter sig skyldige i sagen om de ulovlige selskabslån.